Uomini e Donne oggi, Federica Aversano parte male: un ballo scatena il caos

Uomini e Donne, nuova tronista presa alla sprovvista: spunta un corteggiatore inaspettato

Partirà dalle due nuove troniste, Ludovica e Federica Aversano la terza puntata del dating show di Canale5. L’appuntamento di ieri si era chiuso proprio con l’ingresso delle ragazze e i primi approcci con i corteggiatori. Oggi proseguirà la conoscenza con i ragazzi che hanno accettato l’appuntamento al buio e si capirà quali saranno i preferiti. Non è escluso che qualche protagonista possa decidere di lasciare subito il programma perchè non interessato alle ragazze. Al centro della puntata però finirà a sorpresa ancora una volta Riccardo Guarnieri. Il cavaliere, che ieri ha avuto un acceso chiarimento con la sua ex, Ida Platano, era sembrato ancora interessato a lei e deluso dal muro messo da quest’ultima. Oggi in puntata cambierà tutto! Il quarantenne ammetterà di essere interessato all’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, di averla seguita e apprezzata lo scorso anno, e di provare una forte attrazione fisica per lei. L’ambiguità del tarantino (che fino a pochi minuti prima era sembrato ancora legato a Ida) scatenerà una valanga di critiche.



Riccardo Guarnieri ci prova con Federica Aversano: un ballo in studio accende lo scontro

Dopo l’addio di una coppia avvenuto ieri, oggi il cavaliere di Taranto sarà molto insistente con la nuova tronista che sarà visibilmente in imbarazzo, ma finirà per cedere (seppur per pochi minuti) alla corte del quarantenne. Alla fine infatti accetterà di ballare con lui e il gesto scatenerà un putiferio a Uomini e Donne. Criticato da Tina Cipollari e Gianni Sperti, il cavaliere verrà stuzzicato anche da Maria De Filippi che gli proporrà di passare nel trono classico e corteggiare la bella partenopea. Accetterà la proposta?

Nuova delusione per Ida Platano: scontro infuocato in studio con il suo ex

Intanto le mosse di Riccardo Guarnieri scateneranno la reazione della sua ex che continuerà a considerarlo incoerente e a non credergli. Dopo aver fatto credere di voler ricucire con lei infatti, le attenzioni per Federica Aversano spiazzeranno tutti in studio. Intanto ferve l’attesa per vedere al centro del salotto rosa di Maria De Filippi vecchie conoscenza del segmento senior della trasmissione, come Armando Incarnato. L’estate sembrerebbe non aver portato novità sentimentali per il bel partenopeo che è tornato alla ricerca dell’amore nel programma di Canale5.