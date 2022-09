Uomini e Donne oggi, colpo di scena: Sara e Davide lasciano il programma

Maria De Filippi mette alle strette una coppia: decisione inaspettata nel programma di Canale5

Si è aperto ieri il sipario sulla nuova edizione Uomini e Donne e il programma del primo pomeriggio di Canale5 è partito con il botto. Discussioni, dubbi e addii inaspettati hanno pennellato la prima puntata che anche oggi riserverà molte sorprese. Gemma Galgani ha chiuso la storia con Giovanni e ha conosciuto Didier mentre un nuovo triangolo sentimentale ha fatto scattare la padrona di casa e gli opinionisti in studio. In particolare non è piaciuto l’atteggiamento di Davide che quest’estate ha iniziato una relazione con Laura, continuando a sentire altre donne, tra cui Catia e Sara Zilli. Questo ha portato la compagna a chiudere la loro storia. A sorpresa ieri il cavaliere ha raccontato che da due settimane sta frequentando l’ex di Biagio Di Maro con la quale avrebbe iniziato una storia. Oggi in puntata ci sarà un nuovo colpo di scena: la coppia deciderà di lasciare il programma e vivere il loro amore lontano dai riflettori. Una scelta quasi obbligata dal momento che la conduttrice di Canale5 li metterà alla strette, spingendoli a una decisione.



Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 21 settembre: scoppia lo scontro tra due protagonisti

In attesa di scoprire se la storia d’amore tra Sara Zilli e Davide avrà un happy end, oggi in puntata torneranno protagonisti anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A quanto pare il cavaliere avrebbe cercato di contattare l’ex negli scorsi mesi, segno che il suo interesse non si è spento. Oggi in puntata però l’atteggiamento del cavaliere sarà piuttosto ambiguo. Durante la presentazione delle due nuove troniste, Lavinia e Federica Aversano, infatti ammetterà di provare una forte attrazione fisica nei confronti di quest’ultima. Una rivelazione che scatenerà l’ira della dama di Brescia e degli opinionisti in studio. Insomma, un nuovo triangolo sembrerebbe essere destinato a tenere banco nelle prossime puntate. Ma non è tutto! Tina Cipollari infatti scatterà nei confronti di un’altra dama.

Tina Cipollari furiosa: duro attacco a una protagonista del programma di Canale5

Oggi in studio torneranno anche Alessandro e Pinuccia. La coppia racconterà di aver trascorso dei bei momenti insieme ma, se il cavaliere sottolineerà di voler portare avanti solo un’amicizia, la dama sarà di tutt’altro avviso. La bionda opinionista non potrà fare a meno di infervorarsi contro di lei, trovando inaccettabile la sua insistenza. La dama di Vigevano riuscirà a conquistare il novantenne nell’edizione in corso di Uomini e Donne? Al tempo le risposte.