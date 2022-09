Uomini e Donne, partenza col botto oggi: Riccardo vuole ancora Ida

Riccardo Guarnieri ha cercato la sua ex quest’estate: la rivelazione fatta su Canale5

Torna dopo la lunga pausa estiva Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è slittato di un giorno rispetto i piani originali, per dar spazio alla celebrazione dei funerali della regina. Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, il pubblico attento di Canale5 ritroverà tanti protagonisti della scorsa stagione tra cui appunto il cavaliere di Taranto e Ida Platano. Sarà proprio quest’ultima a fare una rivelazione a dir poco sorprendete: l’ex l’avrebbe cercata durante l’estate per provare a ricucire. Una notizia inaspettata, soprattutto considerando come si erano lasciati lo scorso giugno i due protagonisti del segmento senior della trasmissione. Stando alle anticipazioni circolate in questi giorni sembrerebbe che il cavaliere continuerà ad avere un atteggiamento piuttosto ambiguo nei confronti della sua ex storica, scatenando nuove polemiche in studio.



Anticipazioni Uomini e Donne, nota dama viene presa in giro: le frecciate di Tina Cipollari

Le anticipazioni del 20 settembre del dating show di Canale5 svelano che in studio, oltre che di Riccardo Guarnieri, si parlerà anche di Gemma Galgani, sulla quale è stato svelato un segreto di recente. A quanto pare questa volta la dama di Torino non sarebbe ricorsa a nessun intervento di chirurgia estetica durante i mesi estivi e questo porterà la bionda opinionista a stuzzicarla con una serie di battute velenose. La dama però non si lascerà scalfire dalle frecciate della showgirl e deciderà di chiudere con Giovanni, il cavaliere con il quale si era sentita durante l’estate. A sorpresa per lei arriverà uno spasimante che sembrerà interessato e affidabile. A quanto pare il nuovo arrivato colpirà subito la 72enne che inizierà la nuova stagione tv con grande entusiasmo.

Uomini e Donne anticipazioni: quando verranno presentati i nuovi tronisti

Intanto ferve l’attesa per l’ingresso dei nuovi tronisti del programma pomeridiano di Canale5, Lavinia Mauro Frontera, Federica Aversano, Federico Dainese e Federico Nicotera. Molto probabilmente la loro presentazione sarà rimandata di qualche giorno per dare spazio ai protagonisti del segmento senior. Oggi in puntata torneranno anche Alessandro e Pinuccia e il cavaliere ribadirà di voler essere soltanto un amico per la dama, scatenando nuove polemiche. Non è escluso che Maria De Filippi inviti qualche coppia nata proprio all’interno della trasmissione in questa prima settimana di messa in onda. La presentazione dei protagonisti del trono classico potrebbe perciò essere previsto per domani. L’appuntamento perciò con le emozioni è per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale5.