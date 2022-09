Gemma Galgani, mistero svelato: ecco perché Maria De Filippi la tiene a UeD

“La tiene per far contente tutte le donne che aspettano l’amore”: le parole di Alessandro Cecchi Paone su Gemma

Domani lunedì 19 settembre alle 14.45 tornerà in onda Uomini e Donne con una nuova edizione ricca di novità, tronisti, corteggiatrici, dame e cavalieri. Ma ci saranno dei ritorni decisamente importanti come Gemma Galgani, la dama che da più di dieci anni cerca l’amore nello studio di Maria De Filippi. Ce la farà quest’anno a trovare l’amore oppure molto probabilmente l’uomo giusto per lui non esiste ancora? Alessandro Cecchi Paone, nel settimanale Nuovo Tv dove tiene una rubrica di televisione, nel rispondere alla lettera di una spettatrice ha svelato il mistero:

“Maria De Filippi tiene Gemma nel ruolo di dama per far contente tutte le donne che dicono di aspettare l’amore eterno che poi non arriva mai”.

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne, ma una spettatrice tuona: “Faccia l’opinionista!”

Ebbene sì, domani la dama di Uomini e Donne tornerà nel suo ruolo di perenne anima afflitta dalle delusioni di amore e impegnata a litigare con Tina Cipollari. Una spettatrice che ha voluto scrivere all’esperto di tv Alessandro Cecchi Paone tuonando: “Faccia l’opinionista! Almeno così eviteremmo inutili ipocrisie”. D’altronde sono più di dieci anni che cerca l’amore e quando sembra aver trovato l’uomo giusto quest’ultimo si scansa, vede in lei i difetti enormi che ha, e lei si ritrova in lacrime al centro dello studio con la bionda opinionista impegnata ad attaccarla e la padrona di casa che, sotto sotto, pensa a come fare per sostituirla perché forse ha fatto ormai il suo tempo.

Uomini e Donne 2022/23: Gemma cerca l’amore, Riccardo e Ida ancora al centro dell’attenzione

Nuova edizione di Uomini e Donne condotta ancora una volta da Maria De Filippi e con i suoi due inseparabili opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ancora una volta Trono Classico e Trono Over sono uniti in un unico studio e stando alle ultime anticipazioni pare proprio che non si sia placata la ricerca dell’amore da parte di Gemma mentre Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono ancora al centro dell’attenzione con frecciatine, litigi e questioni non ancora concluse.