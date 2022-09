Uomini e Donne oggi, Armando Incarnato furioso: Maria De Filippi interviene

Uomini e Donne puntata 26 settembre, noto cavaliere perde le staffe: tutta colpa di una dama

Inizierà all’insegna delle liti la settimana nel programma condotto da Maria De Filippi. Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, la conduttrice sarà in onda con una nuova puntata del dating show di Canale5 e al centro della scena ci sarà ancora una volta Ida Platano. Saranno proprio le sue scelte sentimentali a scatenare un putiferio. Dopo aver chiuso con Riccardo Guarnieri infatti, la dama racconterà di aver sentito Alessandro Vicinanza, con cui la frequentazione si era interrotta bruscamente lo scorso maggio. A sorpresa la quarantenne racconterà di essere uscita di nuovo con lui e che tra di loro è scattato un bacio passionale. L’incoerenza della dama di Brescia farà saltare dalla sedia gli opinionisti in studio e non solo. Armando Incarnato, furioso per non essere stato messo al corrente dall’amica de questi sviluppi sentimentali, interverrà duramente.



Armando Incarnato, lite furiosa con Alessandro Vicinanza: conduttrice costretta a intervenire

Si alzeranno velocemente i toni a Uomini e Donne e a difendere Ida Platano e le sue scelte, che scioccheranno tutti, sarà anche la sua attuale frequentazione. In studio ci sarà un acceso scontro tra i due partenopei che porterà Maria De Filippi a intervenire. Sarà la conduttrice pavese a calmare gli animi e cercare di riportare la calma nel salotto rosa di Canale5. Intanto al centro della puntata di oggi, lunedì 26 settembre, finirà anche Gemma Galgani. Dopo essere uscita con il suo nuovo spasimante, racconterà che con lui è scattato anche un bacio. Peccato che in studio Didier deciderà di chiudere con lei. Una doccia fredda per la torinese che stenterà a comprendere le motivazioni del nuovo arrivato.

Anticipazioni Uomini e Donne: tutto pronto per la presentazione dei nuovi tronisti

Intanto questa settimana il pubblico di Canale5 assisterà finalmente all’ingresso dei due nuovi tronisti. Molto probabilmente la presentazione di Federico Daianese e Federico Nicotera potrebbe esserci proprio oggi pomeriggio. I due ragazzi accoglieranno le corteggiatrici arrivare per l’appuntamento al buio e inizieranno a conoscerle. Intanto Lavinia in settimana sarebbe uscita con Francesco, il corteggiatore scartato da Federica Aversano, e a quanto pare le cose tra loro sarebbero andate piuttosto bene. L’appuntamento perciò con i colpi di scena, i triangoli e le delusioni sentimentali del dating show di Canale5 è per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45.