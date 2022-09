Uomini e Donne oggi, Riccardo Guarnieri fa dietrofront: la scelta spiazza

Anticipazioni Uomini e Donne: arriva una corteggiatrice per un noto cavaliere

Si continuerà a parlare di Riccardo Guarnieri oggi nel salotto rosa di Canale5. Le anticipazioni della puntata odierna svelano infatti che al centro dell’attenzione finirà di nuovo il cavaliere di Taranto che, nel corso della prima settimana di messa in onda è stato già al centro di molte dinamiche. Dopo aver chiarito con Ida Platano, ha infatti manifestato interesse per la nuova tronista, Federica Aversano, salvo poi decidere di lasciarle proseguire il suo percorso nel trono classico senza interferenze. Oggi in studio arriverà una corteggiatrice per lui, che sarà ben contento di farla entrare e di conoscerla. Inizialmente sembrerà funzionare tutto bene, il protagonista del dating show di Canale5 apparirà attratto e incuriosito dalla nuova arrivata, poi qualcosa cambierà tutto e deciderà di non trattenerla.



Puntata 27 settembre: Riccardo Guarnieri manda via la sua nuova corteggiatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che, dopo la lite tra Armando e Alessandro di ieri e i dubbi sulla nuova frequentazione di Ida Platano, oggi a stupire in puntata sarà Riccardo Guarnieri. Il cavaliere infatti avrà uno scambio con la dama arrivata per lui che non gradirà. Basteranno poche parole per far cambiare idea al protagonista di Canale5 e fargli decidere di mandare via la corteggiatrice. Una decisione che scatenerà un putiferio in studio, non mancheranno le critiche per il tarantino che finirà di nuovo al centro di una polemica.

Gossip Uomini e Donne: Maria De Filippi placa gli animi e presenta i nuovi tronisti

Sarà come di consueto la padrona di casa a buttare acqua sul fuoco e riportare l’ordine in studio. Oggi in puntata inoltre verranno presentati finalmente i nuovi tronisti e scenderanno in studio le ragazze arrivate per l’appuntamento al buio. Inizieranno le prime conoscenze per loro e i primi balli al centro dello studio. Non è escluso inoltre che qualcuna delle corteggiatrici possa già eliminarsi perchè non interessata ai protagonisti di quest’edizione. Intanto ferve l’attesa per scoprire come proseguirà il suo percorso nel salotto rosa di Canale5 Armando Incarnato. Le attenzioni riservate a Ida nella puntata di ieri hanno fatto sospettare che il bel partenopeo sia in realtà interessato alla dama di Brescia. Ci sarà un nuovo colpo di scena nelle prossime puntate?