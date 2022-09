Salta Uomini e Donne, rinviato il ritorno: clamorosa decisione di Mediaset

Uomini e Donne, rinviata la prima puntata della nuova edizione: palinsesto di Canale 5 stravolto

Lunedì 19 settembre sarebbe dovuta iniziare la nuova edizione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tuttavia ecco arrivare il clamoroso colpo di scena che ha preso in contropiede la maggior parte dei fan del programma. Di cosa si tratta? Stamattina sulle pagine social ufficiali della trasmissione quotidiana di Canale 5 è stato annunciato che la prima puntata slitterà di un giorno (più precisamente il 20 settembre): “Vi aspettiamo da martedì 20 settembre…” Si segnala inoltre che anche il promo in onda sulle reti Mediaset è stato aggiornato riportando questa data.

Maria De Filippi con il suo dating show slitta di un giorno: ecco perchè

In tanti ovviamente si staranno chiedendo il motivo per cui il gran ritorno di Uomini e Donne è slittato di un giorno rispetto ai piani iniziali. Il motivo è presto detto. Difatti proprio lunedì Silvia Toffanin seguirà i Funerali della Regina Elisabetta che inizieranno a mezzogiorno, e con tutta probabilità la diretta continuerà anche nel pomeriggio proprio per commentare tale evento e darne il giusto risalto. Si ricorda che il dating show non sarà comunque l’unico programma a saltare lunedì prossimo. Difatti per lasciare spazio alla diretta sui Funerali della Regina salteranno la messa in onda di Forum e delle soap opere.

Anticipazioni Uomini e Donne prossima edizione: cosa vedranno i telespettatori nelle prime puntate

Le registrazioni della nuova edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi sono già iniziate. Ed in base alle anticipazioni circolate online nelle prime puntate non mancheranno polemiche e colpi di scena. Cosa succederà più precisamente? Tina Cipollari avrà diversi scontri con Gemma Galgani e Pinuccia. Ci sarà poi il tanto atteso ritorno in studio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i quali hanno messo un punto definitivo sulla loro frequentazione. Ampio spazio verrà dedicato anche ai quattro nuovi tronisti, tra i quali spicca Federica Aversano, che l’anno scorso ha corteggiato per mesi Matteo Ranieri non riuscendo però a far breccia nel suo cuore, visto che non è stata scelta.