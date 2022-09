Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo Guarnieri ed Ida ai ferri corti

Riccardo Guarnieri e la sua ex tornano a litigare: botta e risposta al veleno nel dating show

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e ovviamente le polemiche si sono davvero sprecate. Cos’è successo stavolta? In base alle anticipazioni riportate dall’informatissima fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover c’è stato un nuovo scontro tra Ida Platano e il cavaliere tarantino. Difatti i due ex hanno dato vita ad un accesissimo botta e risposta al veleno costringendo Maria De Filippi ad intervenire più volte per cercare di riportare l’ordine in studio. C’è stato poi un altro scontro tra Armando Incarnato ed Alessandro, i quali non hanno certo mai nascosto di non sopportarsi vicendevolmente.

Anticipazioni Uomini e Donne: Roberta Di Padua prende un’importante decisione

Successivamente Maria De Filippi, come riportato sempre dalla fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover, ha invitato Roberta a sedersi al centro dello studio per parlare della sua uscita a cena con il cavaliere Alessandro. In questa occasione la dama ha rivelato alla conduttrice di aver passato una serata decisamente piacevole, ma di essersi accorta di non avere uno slancio nei suoi confronti per continuare la frequentazione. Tuttavia la Di Padua ha comunque deciso di restare nel dating show quotidiano di Canale 5 (QUA per leggere le ultime anticipazioni), nella speranza di poter trovare finalmente l’amore della sua vita. Si segnala inoltre che nella registrazione di ieri c’erano ospiti Isabella Ricci e suo marito Fabio, i quali hanno parlato del matrimonio e della loro vita quotidiana.

Gemma Galgani, arriva un nuovo corteggiatore per lei: l’opinionista la attacca di nuovo

La fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha poi fatto sapere che per la popolare dama di Uomini e Donne è arrivato un nuovo corteggiatore. E in questa circostanza la dama del dating show ha deciso di tenerlo per conoscerlo meglio. Ad un certo punto è intervenuta anche Tina Cipollari, la quale si è scagliata nuovamente contro la Galgani dando vita all’ennesima baruffa in studio. Ad un certo punto quest’ultima ha anche cercato di chiamare un medico per farla visitare. Per quanto riguarda invece il Trono Classico i tronisti hanno continuato a conoscere i rispettivi corteggiatori: “Proseguono le loro conoscenze…”