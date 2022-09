Uomini e Donne, Riccardo rinuncia a Federica: “Scarsa considerazione di me”

Il cavaliere chiude le porte in faccia a Federica Aversano e spiega il motivo

Una cosa che ha molto stupito i telespettatori di Uomini e Donne è sicuramente l’interesse che Riccardo Guarnieri ha mostrato nei confronti della tronista Federica. La differenza d’età che intercorre tra loro ha fatto storcere il naso ai buonisti di turno, ma per lui non è mai stata una grande barriera. Tolto questo, però, lui ha deciso di rinunciare a corteggiarla e ha anche spiegato le motivazioni dietro la sua scelta in un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine: “Quando mi ha chiesto se avremmo potuto prenderci un caffè mi è sembrato quasi un contentino, come se avesse scarsa considerazione di me”.

Riccardo Guarnieri dice la sua su Roberta Di Padua e il rapporto con Davide Donadei

E invece sulla frequentazione che c’è stata tra Roberta e Davide il cavaliere di Taranto cosa ne pensa? Sempre nell’intervista al sopracitato settimanale ha fatto sapere che secondo lui “Davide è troppo giovane per lei”, anche perché la Di Padua è una donna impegnata, lavoratrice, mamma, molto passionale, e che ha bisogno di un uomo al suo fianco. Secondo lui tra loro non sarebbe mai potuto nascere qualcosa. Comunque rivederla in studio non l’ha sconvolto più di tanto, anzi, era preparato. “Mi è indifferente” ha sentenziato, aggiungendo, però, che si sono molto divertiti negli anni passati e che ne conserva un bellissimo ricordo.

Uomini e Donne, Riccardo si fa scivolare addosso le critiche: “Voglio vivermela serenamente”

Ora che Riccardo Guarnieri è tornato in pianta stabile nel parterre di Uomini e Donne ha la ferma intenzione di lasciarsi scivolare le critiche addosso e di “vivermela serenamente” il più possibile perché l’amore quando meno lo si aspetta può bussare alla porta con un carico di felicità del tutto inaspettata e infatti lui, forse in meno di un anno, vorrebbe trovare una donna che sappia accettarlo per quello che è e che possa finalmente costruire una famiglia a tutti gli effetti. E nel frattempo la sua ex Roberta ha svelato un retroscena inedito proprio su di lui.