Veronica Peparini viene allo scoperto: “Perché non sono più ad Amici”

Amici di Maria De Filippi, l’ex insegnante di danza rompe il silenzio: “Perchè non ci sono più”

Veronica Peparini ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E ovviamente la giornalista non ha potuto esimersi dal domandarle il motivo per cui non è stata confermata nel talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, visto che per tantissimi anni ha ricoperto brillantemente il ruolo di insegnante di danza. Quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito tenuto a chiarire di non credere ci sia un vero e proprio motivo dietro la sua esclusione, ipotizzando che gli autori potrebbero aver sentito la necessità di cambiare:

“Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma…Si tratta di un semplice cambiamento…”

Veronica Peparini fuori dal talent show di Maria De Filippi: “Non posso negare di esserci rimasta male”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto alla popolare coreografa come ha preso la sua esclusione da questa edizione di Amici di Maria De Filippi. E la donna, il cui compagno Andreas Muller ha commentato la sua uscita di scena dal talent show, non ha fatto mistero di esserci rimasta assai male, anche perchè è stata costretta a lasciare persone a cui è legata da tanti anni:

“Ci sono rimasta male, anche perchè dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi…”

La Peparini ha poi rivelato di avere avuto una strana sensazione nel non rivedersi dietro il bancone degli insegnanti: “Non vedermi seduta al banco mi fa davvero un effetto strano, dato che avevo un ruolo importante…”

Emanuel Lo ad Amici, la sua collega confessa: “Buon professionista nel suo campo”

Successivamente la giornalista di Nuovo ha chiesto a Veronica Peparini di esprimere una sua opinione sul ballerino e coreografo che in questa edizione di Amici ha preso il suo posto. La compagna di Andreas Muller, dopo aver precisato che fanno due tipi di danza completamente diversi, ha dichiarato di credere sia un buon professionista: “Ritengo che sia un buon professionista nel suo campo…” E come saranno adesso i rapporti con Maria De Filippi? La coreografa ha subito risposto di essere rimasta in ottimi rapporti, cogliendo l’occasione per ringraziarla di tutto.