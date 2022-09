Amici 22, addio burrascoso per Veronica Peparini? Andreas: “Pugnalata”

Andreas Muller interviene sull’uscita di scena della fidanzata: “Hai leccac*lo intorno”

E’ andata in onda ieri, domenica 18 settembre, la prima puntata di Amici 22 che quest’anno ha visto diverse rivoluzioni per quanto riguarda i professori. In particolare a dire addio alla trasmissione sono state Anna Pettinelli per il canto e Veronica Peparini per il ballo. E se la prima sembra aver lasciato a cuor leggero il talent di Canale5 lo stesso non può dirsi per la coreografa. A confermarlo sarebbe anche un messaggio che il compagno ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale. Commentando proprio l’assenza di Veronica durante la prima puntata del programma il ballerino ha scritto:

“Hai pugnalate alle spalle, leccac*lo intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso (cosa che io non sarei mai in grado di fare)”.

Cosa si nasconde dietro l’abbandono di Veronica Peparini dal talent di Canale5?

I motivi dietro l’assenza della coreografa da Amici 22 non sono stati resi noti né da parte della Peparini né da quella del programma. Non si sa nemmeno se sia stata lei a voler lasciare o la stessa trasmissione a mandarla via. Intanto quel che è certo è che Andreas Muller sembra aver mal digerito alcune situazioni. E così, dopo aver scritto che la Peparini ha un’identità stilistica e umana, il ballerino lascia intendere che qualcuno scimmiotti il lavoro della coreografa. Infatti scrive:

“Credo che in questi anni ballerini, coreografi e colleghi si siano ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie senza rendertene conto”.

L’ex ballerino di Amici 22 chiarisce il suo messaggio: “So che può farti strano non vederti”

Se da una parte Veronica Peparini ha rotto il silenzio sul suo addio, dall’altra Andreas Muller spiega di aver scritto il suo messaggio per sostenere la compagna.

“So che con l’inizio di una nuova edizione può farti strano non vederti lì”

scrive il ballerino alla coreografa e fidanzata. Poi Andreas conclude dicendo a Veronica di prendere il meglio del cambiamento che spesso porta ad esplorare qualcosa in più di ognuno. E se fino ad oggi la Peparini ha già scoperto tanto, conclude Muller, “pensa quanto altro hai ancora da dare e fare”.