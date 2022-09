Viola come il mare, Francesca Chillemi: “Ho faticato tanto per…”

L’ex Miss Italia: “Ho sempre dovuto faticare tanto per far capire che dietro l’apparenza c’è una persona”

L’attesa sta per terminare: venerdì 30 settembre in prima serata su Canale5 andrà in onda la prima imperdibile puntata di Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman. I fan dei due attori non vedono l’ora di vedere all’opera i due beniamini in quella che si preannuncia una delle fiction più interessanti di Mediaset. I due si sono già incrociati sul set di Che Dio ci aiuti. Per il divo turco si tratta della prima serie girata interamente in italiano per cui ci tiene particolarmente. La pagina Instagram ufficiale Fiction Mediaset da qualche giorno sta postando dei backstage di Viola come il mare. In uno di questi Francesca Chillemi ha svelato cosa l’accomuna al suo personaggio che soffre del pregiudizio di essere troppo bella:

“Mi accomuna a Viola questo giudizio di superficialità che le viene attribuito. Anche io ho dovuto faticare il doppio, il triplo per far capire che dietro l’apparenza c’è una persona”.

Francesca Chillemi e Can Yaman pronti per il debutto di Viola come il mare: anticipazioni

Nella fiction che andrà in onda dal 30 settembre su Canale5 per un totale di 6 puntate Francesca Chillemi interpreta la giornalista Viola Vitale che torna nella sua città natale, Palermo, per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Arrivata qui inizia a lavorare in una redazione web come giornalista di cronaca nera. E’ cosi che s’imbatte nell’ispettore della polizia Francesco Demir (Can Yaman). Viola aiuterà le indagini della polizia grazie alla sinestesia, condizione per cui associa ad ogni persona o luogo una musica o un colore. Viola e Francesco abitano nello stesso condominio. Scoccherà la scintilla?

Momento d’oro per Francesca Chillemi: dopo la fiction di Canale5 protagonista di Che Dio ci aiuti

Francesca Chillemi in questi giorni è sul set di Che Dio ci aiuti 7. Elena Sofia Ricci (Suor Angela) lascia il Convento degli Angeli in mano ad Azzurra che prenderà i voti. L’attrice siciliana (che ha fatto una confessione su Elena Sofia Ricci) è pronta a stupire insieme a Valeria Fabrizi e a Pierpaolo Spollon. Ma prima l’appuntamento è con Viola come il mare dal 30 settembre su Canale5.