Viola come il mare, trama 2 puntata: un caso scottante per Francesco Demir

Le anticipazioni di venerdì 7 ottobre: un nuovo omicidio per i protagonisti

In queste ore sta andando in onda la prima puntata della nuova fiction di Canale5. Vediamo però cosa succederà nella seconda puntata di Viola come il mare in onda venerdì 7 ottobre con un nuovo avvincente episodio. L’attrazione tra Francesco Demir e Viola Vitale (Can Yaman e Francesca Chillemi) sarà sempre più forte e per i due controllarla diventerà molto difficile. Il lavoro però catturerà la maggior parte della loro attenzione con un nuovo caso spinoso. In particolare il poliziotto e la giornalista si ritroveranno ad indagare sull’omicidio di un’ex prostituta. La donna era riuscita a riscattarsi rispetto al passato e ad abbandonare quei brutti giri: chi l’ha uccisa e cosa si nasconde dietro la sua morte?

Viola Vitale sempre più attratta da Francesco Demir: lui mette delle distanze

Mentre la malattia le provocherà problemi sempre più grandi la protagonista della nuova serie tv di Canale5 continuerà la sua ricerca del padre. Ad affiancarla ci sarà Francesco Demir che, seppur burbero e scontroso, prenderà a cuore la causa della giornalista. Intanto la protagonista di Viola come il mare sentirà di provare sempre più attrazione, sia fisica che mentale, verso l’Ispettore Capo. Proverà dunque ad avvicinarsi all’uomo, così diverso da lei. Mentre Viola però cerca un dialogo e di creare un legame Francesco mette distanza perché non vuole coinvolgimenti sentimentali. Riuscirà Viola a fare breccia nel suo cuore?

Il protagonista di Viola come il mare va contro le regole: guai per Francesco Demir

Continuando ad indagare sul traffico di esseri umani che gli sta così a cuore il protagonista della serie tv finisce per trovare una ragazzina, Farah, in un container del porto. L’Ispettore Capo decide dunque di nasconderla a casa sua anche se questo vuol dire ovviamente andare contro alle regole. Intanto Viola Vitale continua la sua disperata ricerca per scoprire l’identità di suo padre e arriva all’azienda agricola di proprietà di Raniero, un ragazzo molto affascinante che inizia a corteggiarla. Nel corso della puntata ci sarà anche un secondo caso di cui occuparsi: la misteriosa morte di Laura Scalise.