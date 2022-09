Francesca Chillemi, è accaduto in Viola come il mare: “Blocchi alle gambe”

La protagonista di Viola come il mare affetta dalla sinestesia: “La malattia avanza”

Tra poche ore debutterà la nuova fiction della Lux Vide, casa di produzione garanzia di successi come Doc-Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti, Don Matteo. In attesa della prima puntata Francesca Chillemi ha rilasciato un’intervista sulle pagine del settimanale Nuovo. Qui ha parlato in particolare della sinestesia, malattia di cui è affetta la protagonista della serie. Più nello specifico si tratta di un disturbo neurologico che permette di identificare le persone con un colore percependone dunque le emozioni. Nella serie Viola Vitale torna a Palermo per cercare suo padre in quanto ha bisogno di un’anamnesi familiare. Infatti il disturbo le provoca non pochi problemi. Queste le parole della Chillemi:

“Il suo disturbo le provoca anche blocchi alle gambe. La sua malattia avanza, la vediamo fare controlli”.

Francesca Chillemi e le similitudini con il suo personaggio: “Non la prendono sul serio”

Dopo aver raccontato cos’è successo sul set di Viola come il mare l’attrice ha raccontato qualcosa in più del suo personaggio. Tra le due ci sono parecchie similitudini, ad esempio entrambe sono vincitrici di Miss Italia. Nonostante siano passati anni Viola nella fiction viene guardata con pregiudizio quando si presenta in qualità di giornalista per scrivere di cronaca nera.

“All’inizio c’è una sorta di pregiudizio nei suoi confronti. E’ una bella donna e quindi non la prendono sul serio”

spiega la Chillemi.

L’attrice racconta cos’ha imparato da Viola come il mare: “Anche io ho qualità oltre l’aspetto fisico”

Il pregiudizio che la protagonista della nuova fiction vive sulla sua pelle in parte anche Francesca Chillemi l’ha vissuto in passato. L’attrice però negli anni ha dimostrato il suo grande talento nella recitazione divenendo uno dei volti di punta delle fiction italiane. E proprio su questo argomento l’attrice ammette di aver vissuto anche lei, come Viola, la bellezza come qualcosa di penalizzante. Poi però aggiunge:

“Diventare Viola mi ha aiutato a riconoscere la bellezza come un dono, senza vergognarmene. E come lei anche io ho tante qualità oltre l’aspetto fisico”.

L’appuntamento è dunque per stasera, dalle 21:40 circa, su Canale5.