Adriana Volpe, pesanti accuse sull’ex Roberto Parli: “Mi insultava e minacciava”

Roberto Parli e le accuse della sua ex moglie: “Sono stata insultata e minacciata in presenza della bambina”

Oggi c’è stata la prima seduta in Tribunale per Adriana Volpe, che tempo fa ha querelato l’ex marito per presunti maltrattamenti alla famiglia. In questa occasione la popolare conduttrice ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, come riportato dal quotidiano La Repubblica, ha mosso accuse gravi nei confronti dell’ex marito, asserendo addirittura che in più occasioni l’avrebbe insultata e minacciata, anche di fronte alla figlia: “Mi insultava e minacciava, anche in presenza della bambina…” Quest’ultima non ha fatto mistero che per un periodo ha vissuto un vero e proprio incubo, tanto da essere costretta ad adire per vie legali: “Ho vissuto nel panico, non riconoscevo più l’uomo che ho sposato e di cui mi ero innamorata…”

Adriana Volpe contro l’ex marito: “Ha detto che voleva distruggermi”

La conduttrice, sempre in questo suo intervento al Tribunale di Roma, ha anche dichiarato che spesso e volentieri l’ex marito Roberto Parli avrebbe detto di volerla addirittura distruggere e rovinare: “Ha iniziato a dire anche davanti ai miei genitori ‘questa donna la distruggo‘…” Ma non è purtroppo finita qua perchè la Volpe, la quale è stata ospite a Verissimo sabato scorso, ha anche dichiarato che l’ex l’avrebbe minacciata di toglierle la figlia:

“Iniziò a minacciarmi dicendomi che mi avrebbe portato via la bambina e prese i miei documenti e quelli della bambina…”

E questi atteggiamenti li avrebbe tenuti per tutto il 2021: “Io e mia figlia abbiamo vissuto momenti di panico…”

La conduttrice e l’ex marito: rapporti tesissimi dopo la separazione

Adriana Volpe ha poi rivelato che nel periodo in cui ha partecipato al Grande Fratello Vip il suo ex marito Roberto Parli avrebbe sottratto ingenti somme dal suo conto corrente:

“Mio papà, mentre ero ancora al Grande Fratello, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto, 22mila euro in un mese…”

Successivamente la donna ha confessato in Tribunale di aver scoperto in un secondo momento che l’ex marito avrebbe fatto cattivi investimenti online: “Mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online…” All’udienza era presente anche quest’ultimo, che per bocca del suo avvocato si è dichiarato innocente: “E’ un padre che è sempre stato presente…Se non ha contatti adesso non è per sua volontà…”