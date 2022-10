Alba Parietti, svelato il cast di Non sono una signora: c’è un ex Amici

Andreas Muller nel cast del nuovo programma di Rai Due? Le ultime anticipazioni

Lunedì 7 novembre debutterà in prima serata sul secondo canale nazionale il nuovo show condotto da Alba Parietti, il cui titolo è Non sono una signora. In queso programma i concorrenti dovranno sfidarsi travestendosi da Drag Queen. Chi di loro convincerà di volta in volta le giurie vincerà lo show. Oggi il portale televisivo TvBlog.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza di alcuni vip che pare abbiano accettato questa sfida. E tra loro figurerebbe un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Chi? Andreas Muller:

“E’ il ballerino scoperto da Amici di Maria De Filippi, dei cui professionisti ha fatto parte fino a pochi mesi fa…”

Quest’ultimo è anche il compagno storico della coreografa Veronica Peparini.

Alba Parietti ha chiamato nel suo show Sergio Muniz e Rocco Siffredi? Tutte le ultime anticipazioni

Sempre il portale televisivo TvBlog.it ha poi fatto presente che nel cast della prima edizione di Non sono una signora ci dovrebbero essere oltre Andreas Muller, che recentemente ha preso le parti della sua compagna Veronica Peparini, anche il popolare attore di film per adulti e attore e modello di origini spagnole, che già in passato ha partecipato dapprima a L’Isola dei Famosi, e diversi anni dopo a Tale e Quale Show. In entrambi i casi ha fatto una bellissima figura. Sembra che nello show condotto dalla popolare presentatrice ci saranno pure Lorenzo Amoruso e Patrizio Rispo.

Non sono una signora anticipazioni: le registrazioni sono già iniziate

TvBlog.it ha poi tenuto a svelare che le registrazioni della prima edizione dello show condotto da Alba Parietti sono già iniziate in questi giorni: “Dal centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano….” Si ricorda inoltre che il programma andrà in onda per 5 lunedì vedendosela con l’agguerrita concorrenza rappresentata da Alfonso Signorini con il suo tumultuoso Grande Fratello Vip. Il nuovo programma del secondo canale nazionale riuscirà a rosicchiare qualche punto percentuale alla versione vip del padre di tutti i reality show? Chissà, intanto si segnala che la giuria vip è composta da Sabrina Salerno, Filppo Magnini, Cristina D’Avena e Mara Maionchi (non ci sarà Ada Alberti perchè pare abbia chiesto un cachet troppo alto), mentre in quella tecnica ci saranno Vanessa Van Cartier, Maruska Starr e Elecktra Bionic.