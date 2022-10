Alba Parietti perde pezzi: esclusa una famosa giurata di Non sono una signora

Barbara Alberti non sarà nella giuria del nuovo show della conduttrice: le anticipazioni

A novembre dovrebbe debuttare su Rai Due un nuovo show, il cui titolo è Non sono una signora. Alla guida del programma ci sarà Alba Parietti. Di cosa si tratta? In pratica i vip si metteranno alla prova travestendosi da drag queen. Chi di loro convincerà le giurie (una tecnica e una composta da vip) vincerà. Ma a proposito di giuria ecco arrivare un nuovo colpo di scena. Difatti il giornalista di Dagopsia.it Giuseppe Candela è venuto a conoscenza che la partecipazione della popolare scrittrice e opinionista Tv in qualità di giurata è saltata all’ultimo minuto.

Guai per Alba Parietti: perchè è saltata all’ultimo minuto la trattativa per portare la scrittrice in giuria?

In tanti ovviamente si staranno chiedendo come mai la trattativa per portare Barbara Alberti nella giuria di Non sono una signora è saltata proprio all’ultimo minuto, quando invece sembrava essere ormai cosa fatta. In base alle indiscrezione raccolte dal giornalista di Dagospia.it pare che la scrittrice abbia preteso un cachet troppo alto. Motivo per cui non se ne sarebbe fatto poi più nulla:

“La trattativa sarebbe saltata in extremis per ragioni economiche, la scrittrice non è una signora dal basso cachet…”

Insomma per chi avesse voluto vedere la scrittrice in questo nuovo programma rimarrà con la bocca asciutta.

Non sono una signora giuria anticipazioni prima edizione: ecco chi ci sarà

Appurato che Barbara Alberti non sarà nella giuria della prossima edizione dello show di Alba Parietti, andiamo a vedere invece chi ci sarà quasi sicuramente, salvo colpi di scena. In base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo TvBlog.it i giurati dovrebbero essere Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena. In questi giorni, sempre il portale televisivo, ha rivelato che nella giuria tecnica ci dovrebbe invece essere Vanessa Van Cartie (gli altri due nomi non sono ancora trapelati). C’è sicuramente grande attesa per questo show, che già all’estero ha avuto ottimi consensi da parte del pubblico. Anche in Italia andrà bene?