Alberto De Pisis, scenata di gelosia a Edoardo: dura reazione di Antonella

La modella si arrabbia con il volto di Forum: “Fatti un esame di coscienza”

Nelle scorse ore la scenata di gelosia che Alberto De Pisis ha fatto a Edoardo Donnamaria, ha finito per scatenare la dura reazione di Antonella Fiordelisi, che non ha perso tempo per rimproverare il giovane conduttore. La modella si è arrabbiata con il 28enne aprendogli gli occhi:

“Gli hai dato tutta questa confidenza per reagire così, si vede che è geloso di te, arrivaci non sei stupido. Fatti un esame di coscienza“.



L’esperto di moda mette le cose in chiaro con il compagno di gioco: “Non voglio sentire una parola”

Non è una novità il fatto che Alberto De Pisis uno dei concorrenti del GF Vip 7, sia attratto da Edoardo Donnamaria. Il giovane originario di Milano non l’ha presa bene, quando ha appreso che il suo compagno di gioco avrebbe condiviso lo stesso letto con Antonella Fiordelisi. Il concorrente che lavora nell’ambito della comunicazione prima che il suo coinquilino passasse la notte con la modella, ha messo le cose in chiaro: “Non voglio sentire una parola”. La replica del volto di Forum non si è fatta attendere: “Se io voglio dormire qua stanotte dormo qua”. Successivamente la schermitrice ha cercato di far ragionare il 28enne romano, invitandolo a cambiare il suo atteggiamento con il loro compagno di gioco: “Visto che hai avuto un bellissimo rapporto con lui, queste sono scenate di gelosie, anche una semplice carezza non la devi fare, non si danno troppe confidenze a una persona se tu gli piaci, la fai stare male”. Il collega di Paolo Ciavarro si è giustificato: “Nessuno ha mai pensato che fossi innamorato di lui”.

Il difficile rapporto di Antonella Fiordelisi con la sorella maggiore: “Non ci vediamo da anni”

Nella giornata di oggi l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo durante uno sfogo con Alberto De Pisis, ha parlato del suo difficile rapporto con la sorella maggiore:

“Chissà se mi sta seguendo, anche per curiosità. Non ci vediamo da anni. Non verrà mai la conosco troppo bene. E’ freddissima. E’ proprio l’opposto di me caratterialmente. E’ un po’ più timida”.

L’esperto di moda che nei giorni scorsi ha parlato della sua malattia, si è mostrato contrariato, quando la sua coinquilina ha svelato che sua sorella porta rancore sia a lei e a sua madre: “La mamma è la mamma. E’ la cosa più preziosa che abbiamo nella vita”.