GF Vip, Alberto De Pisis parla della sua malattia: “Fatto la chemioterapia”

Ottobre 11, 2022

Grande Fratello Vip, concorrente parla per la prima volta della sua malattia: la drammatica confessione

Alberto De Pisis è entrato in punta di piedi nella casa più spiata dagli italiani. E con il passare del tempo il concorrente è riuscito ad ottenere consensi, tanto che anche ieri sera è stato salvato dal pubblico a casa. In queste ultime ore ha anche fatto una confessione drammatica che ha lasciato di stucco i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Cosa ha detto? Parlando a tu per tu con Carolina Marconi ha confessato di capire bene cosa ha passato quando ha scoperto di avere un tumore, visto che ha fatto a sua volta diversi mesi di chemioterapia: “Amore, io ho fatto 8 mesi di chemioterapia…”

Alberto De Pisis e la confessione della concorrente: “Siamo due guerrieri”

Successivamente Carolina Marconi ha confessato al concorrente del Grande Fratello Vip di essere due guerrieri per tutto ciò che hanno passato: “Siamo due guerrieri…” Non è dato sapere esattamente cosa abbia avuto il ragazzo, anche se ciò che ha appena detto ha fatto intuire di aver affrontato un male. Alfonso Signorini indagherà su tutta questa faccenda? Chissà, intanto la Marconi, che è stata attaccata duramente da Wilma Goich, ha dichiarato di credere che lui capisca bene il suo stato d’animo: “Tu mi capisci, quando mi hai detto quella cosa lì…”

GF Vip, la concorrente rassicura il suo coinquilino: “Poi me lo racconterai meglio”

Carolina Marconi ha poi rivelato a Alberto De Pisis, che ieri sera ha criticato Nikita, di essere assolutamente pronta ad ascoltarlo quando sarà a suo agio nel parlare di questo suo dramma, che per diversi mesi ha scombussolato la sua vita: “Poi me lo racconterai meglio…” Si ricorda che proprio Carolina ha affrontato la sua battaglia contro il cancro al seno. La concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, invece di chiudersi in sè stessa, ha preferito parlare di questo suo percorso sui social condividendo passo passo la sua battaglia fino ad arrivare alla vittoria contro il suo brutto male.