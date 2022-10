Alberto De Pisis si scaglia contro Nikita Pelizon: “Sei una bugiarda”

Scontro durante le nomination: la modella è stata smentita dal compagno di gioco

Non sono mancate tensioni, durante le nomination della puntata del GF Vip 7 di questa sera. Alberto De Pisis ha perso le staffe contro Nikita Pelizon, dopo che la stessa ha fatto il suo nome con questa motivazione: “Semplicemente perchè non ci siamo mai avvicinati, l’unico avvicinamento è stato la scorsa settimana quando mi ha chiesto hai già fatto la nomination?”. La replica del concorrente non si è fatta attendere, visto che ha smentito prontamente:

“Ma chi te l’ha chiesto? Ma te lo sei sognata? Non te l’ho chiesto credimi, se dici una cosa non vera te la riporto. Abbiamo parlato alcune volte, io e te non siamo affini su tanti punti di vista è una cosa vera”.

La giovane influencer in difesa dell’attrice attacca l’imprenditore: “Non mi piace come la tratti”

Non potevano mancare litigi durante il momento delle nomination, anche nell’appuntamento del reality show di Canale 5 che il pubblico ha seguito stasera. Alberto De Pisis non è riuscito a rimanere in silenzio dopo aver ascoltato il motivo per cui Nikita Pelizon ha fatto il suo nome, smentendo il fatto di averle chiesto chi ha nominato nella scorsa puntata: “Ti sbagli”. La modella e influencer che di recente ha raccontato il suo dramma ha chiarito: “No, e poi sei venuto e mi hai detto hai avuto esperienze in casa di persone che hanno cambiato s*ss* e quant’altro? Era la prima volta che mi venivi a parlare”. Il 30enne che viene da Milano quando è stato il suo turno ha ricambiato il voto: “C’è incompatibilità di dialogo assoluto, non pensavo però che fossi anche bugiarda, perchè dire una cosa non vera non mi è piaciuta“. La replica della modella non è tardata ad arrivare, visto che gli ha fatto un rimprovero: “Non mi piace come tratti Gegia”. L’imprenditore e influencer ha precisato: “In maniera impertinente di sei inserita quando lei mi ha fatto una provocazione, per fomentare”. Proprio l’attrice ha nominato l’esperto di moda dicendogli: “E’ diventato freddo con me, forse si è unito con Antonella”.

La showgirl delusa dal conduttore radiofonico: “Avrebbe dovuto spendere due parole in mio favore”

A proposito di Gegia, non l’ha presa per niente bene quando Antonella Fiordelisi dopo essere stata eletta la preferita dal pubblico l’ha mandata direttamente al televoto in cui rischia di essere eliminata nella prossima puntata: “Credo che tu sia una persona insensibile”. L’attrice si è difesa: “Ti ricordo che sto sempre a lavare e pulire. E’ una fissazione la tua, sta diventando una persecuzione”. Intanto la showgirl Cristina Quaranta non ha nascosto di essere rimasta delusa dal mancato intervento in sua difesa da parte di Charlie Gnocchi riguardo alla polemica che ha scatenato per la scomoda domanda fatta a Luca Salatino: “Avrebbe dovuto spendere due parole in mio favore. Lui c’era e avrebbe potuto dire qualcosa”. Il conduttore radiofonico ha risposto: “E’ stata maliziosa, purtroppo non andava difesa”.