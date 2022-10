GF Vip, Nikita Pelizon: “Ho pensato al suicidio”, il dramma tenuto nascosto

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 5, 2022 , in Grande Fratello

Nikita Pelizon non l’aveva mai raccontato: “Ho tentato di togliermi la vita”

Wilma Goich e la giovane concorrente del Grande Fratello Vip hanno fatto una lunga chiacchierata nella casa più spiata dagli italiani. In questa circostanza la popolare cantante ha parlato dei suoi momenti difficili, asserendo di essere sempre riuscita ad uscirne grazie alla sua forza d’animo. A quel punto ha preso la parola l’altra inquilina, la quale non ha nascosto che il suo passato non è stato tutto rose e fiori, arrivando addirittura a pensare al suicidio:

“Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Avevo poco più di 16 anni e ho pensato di andarmene. In un certo momento della vita mi sono detta ‘decido io quanto vivere’…”

Grande Fratello Vip, la concorrente non lo nega: “Avevo già preparato tutto, però mi hanno fermata”

Successivamente Nikita Pelizon, parlando sempre a tu per tu con Wilma Goich, ha anche rivelato che un giorno ha preparato tutto il necessario per togliersi la vita, ma alla fine è stata prontamente bloccata non riuscendo a compiere il gesto:

“Era arrivato il momento in cui pensavo di andarmene davvero. Avevo preparato tutto per farlo. Poi mi hanno fermata appena in tempo…”

Insomma l’inquilina vip della casa più spiata dagli italiani (QUI la sua scheda personale) ha affrontato un momento davvero terribile, nonostante la sua giovane età. Per tale ragione forse è stata una delle poche lì dentro ad aver mostrato un po’ di empatia nei confronti di Marco Bellavia.

La giovane ragazza lo ammette: “Se non mi avessero fermata non avrei potuto vivere tutto questo”

Nikita Pelizon ha poi concluso questa sua lunga confessione asserendo di essere felice che l’abbiano fermata perchè se no mai avrebbe potuto viversi tante esperienze, tra cui questa:

“Se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così…”

L’inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha poi dichiarato che dopo aver tentato di fare quell’estremo gesto ha iniziato a dare importanti anche alle piccole cose. Un racconto drammatico che ha emozionato anche i telespettatori di Mediaset Extra, visto ciò che hanno scritto sui social.