Alberto De Pisis smaschera Edoardo Donnamaria: “Ecco cosa mi ha chiesto”

L’influencer vuota il sacco sul compagno di gioco: “Mi ha dato modo di legarmi”

Nella casa di Cinecittà del noto reality show di Canale 5, si è creato un triangolo amoroso insolito. In particolare Edoardo Donnamaria anche se ha iniziato a corteggiare Antonella Fiordelisi, ha rivolto diverse attenzioni all’influencer Alberto De Pisis. Quest’ultimo ha smascherato il volto di Forum, dopo che nella puntata di ieri sera ha detto che non sapeva del suo interesse nei suoi confronti:

“Lui mi ha dato modo di legarmi. Ma non è solo il bacio, era come mi guardava e altro. Oggi pomeriggio quando non ci sentivano mi ha detto io sess*alment* ti piaccio? Vorresti sc***re con me? Guarda che è vero, me l’ha chiesto, è registrato. Io gli ho risposto di no”.

Il gieffino frena dopo aver ribadito l’interesse per il volto di Forum: “Me la farò passare”

Edoardo Donnamaria ieri sera è rimasto abbastanza spiazzato, non appena è venuto a conoscenza di non essere indifferente agli occhi di Alberto De Pisis: “Io non sapevo assolutamente che tu provavi altro. A questo punto non so se continuare così o se questo peggiorerebbe la situazione. Non vorrei farti stare male con il mio atteggiamento”. Il 32enne originario di Milano ha raccontato una versione del tutto diversa ad Antonella Fiordelisi con cui il collega di Paolo Ciavarro è parecchio complice, dato che oltre a rivelarle che lo stesso gli ha chiesto in gran segreto se esplicitamente se farebbe qualcosa con lui, ha spiegato da cosa è rimasto colpito: “Mi ha preso più di testa che di corpo. La cosa per me è sul piano affettivo ed emotivo adesso. Non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Sono sempre stato corteggiato e invece adesso si è ribaltato tutto. Mi manca anche il giorno se non lo vedo”. Il gieffino che lavora nel settore della comunicazione, vista la situazione ha deciso di farsi da parte:

“Non voglio essere un intralcio. Io me la farò passare, il tempo mi aiuterà”.

La modella scoppia a piangere: “Mi hanno sempre sfruttato. Non voglio soffrire per nessuno”

Non è tardato ad arrivare uno sfogo di Antonella Fiordelisi, dopo essere stata messa in guardia da Gegia, e aver ascoltato i pareri degli altri concorrenti sul suo rapporto con Edoardo Donnamaria. La modella parecchio infastidita dall’atteggiamento del volto di Forum per il fatto di averci provato con chiunque, si è lasciata andare alle lacrime in presenza del diretto interessato:

“Non mi fido di nessuno. Mi hanno sempre sfruttato tutti, amiche, fidanzati, non puoi capire le cose che mi hanno fatto. Non voglio soffrire per nessuno. Mi fido solo di mamma e papà”.

Il 28enne nato a Roma che ieri sera è sbottato in diretta contro Sonia Bruganelli, l’ha rassicurata: “Ma che piangi. Ti fidi di Gegia, brava, bella scelta. Ma che sei stupida, stai a fare tutto da sola, lo capisci o no? Non ti ho mai visto così, non sembri neanche tu”.