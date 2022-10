Lapsus di Alberto Matano, poi interrotta La vita in diretta: “Ci sfumano!”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Ottobre 10, 2022 , in Personaggi Tv

Gaffe del conduttore a La Vita in diretta: cosa è accaduto nelle battute finali della puntata

Curioso episodio avvenuto al termine della puntata di oggi 10 ottobre de La vita in diretta. Il padrone di casa Alberto Matano si è reso protagonista di una gaffe nel consueto spazio dedicato al tavolo. L’ex mezzobusto del TG1 ha ospitato Giovanni Scifoni, noto attore e protagonista di tanti successi della tv italiana. Proprio a breve l’artista vedrà iniziare il tour teatrale che lo terrà impegnato nei prossimi mesi. Per la precisione nei prossimi giorni, l’attore presenterà in teatro Santo piacere Dio è contento quando godo, dal 14 al 16 ottobre. Qui la gaffe di Matano, che invece attributo la data di dicembre all’evento, seguito a ruota dall’attore di Doc che si è immediatamente corretto. Il conduttore ha poi ironizzato su quanto detto negli istanti precedenti: “Chiudiamo, ci vediamo domani che qui ci sfumano”.

Alberto Matano lascia spazio al suo ospite

Il padrone di casa de La vita in diretta ha poi lasciato spazio a Giovanni Scifoni, già notissimo al pubblico Rai per la sua partecipazione nella fiction campione d’ascolti Doc Nelle tue mani. L’artista romano ha presentato le date teatrali del prossimo ottobre per quanto riguarda lo spettacolo Santo piacere Dio è contento quando godo, intervenendo nel format pomeridiano di Rai1: “E’ uno spettacolo, il titolo proviene da una frase di Sant’Agostino. Andrò a raccontare il mondo di un giovane cattolico nel percorso di formazione erotico sentimentale”. Una tematica dunque particolare che certamente conterà su un bel seguito al teatro Manzoni di Milano.

A La vita in diretta si torna a parlare di quanto accaduto sabato

Tra gli ospiti intervenuti questa sera a La vita in diretta Alberto Matano ha ricevuto anche Eleonora Daniele. La presentatrice di Storie Italiane ha detto la sua su quanto visto a Ballando con le stelle nella puntata d’esordio. Più nello specifico la conduttrice ha voluto evidenziare come siano cambiati gli atteggiamenti nei confronti dei giudici fin dal debutto: “A differenza degli altri anni, in questa edizione già nella prima puntata la giuria è stata molto critica” – le parole della conduttrice – .