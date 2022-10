Alessandra Celentano fidanzato, nuovi indizi: e Raimondo Todaro la bacia!

I due colleghi di Amici si baciano su Canale5: la conduttrice sconvolta

E’ iniziata la nuova puntata dell’edizione numero 22 del famoso talent di Canale5. Così com’è successo domenica scorsa Maria De Filippi dopo essere entrata in studio ha subito preso l’argomento inerente l’identità del fidanzato di Alessandra Celentano che ad oggi rimane per tutti un grande mistero. L’unica cosa che si sa è che la maestra si è fidanzata durante l’estate e che il suo compagno dovrebbe essere del Nord, stando a quanto dichiarato da Rudy Zerbi. La conduttrice ha iniziato ad elencare tutta una serie di nomi che il popolo del web ha inviato come possibili fidanzati. E tra questi c’è anche quello del maestro di latino americano! La De Filippi ha subito precisato il fatto che sia sposato. All’improvviso però Raimondo Todaro ha baciato la collega in bocca sotto una sconvolta Maria che ha sgranato gli occhi.

Chi è il fidanzato di Alessandra Celentano? Emergono i primi nomi possibili

Oltre al nome di Raimondo Todaro, immediatamente scartato, Maria De Filippi ne ha elencati molti altri. Tra questi c’è, ad esempio, il Principe Emanuele Filiberto Di Savoia, giudice negli ultimi due anni del Serale di Amici e che ha sempre mostrato una certa affinità con la maestra di danza classica. La Celentano ha ammesso un certo fascino di Emanuele ma ovviamente non è lui in quanto sposato. Un altro nome fatto è stato quello di Stefano De Martino che adesso, come ha sottolineato la De Filippi, appartiene alla Rai. “No, potrebbe essere un nipotino” ha detto la Celentano dopo aver fatto piangere un’allieva con commenti sul fisico.

Altri due colleghi di Amici 22 al centro dello scoop

Infine sono stati fatti altri due nomi. Uno è Garrison, ex insegnante del talent perennemente in disaccordo con la collega di danza classica. Smentita anche quest’ipotesi la conduttrice ha fatto il nome di un altro docente: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono fidanzati? Già nel corso del Serale sul web era partita l’indiscrezione in quanto i due hanno sempre dimostrato grande feeling.

“Dureremmo come un gatto in tangenziale”

ha subito detto Rudy. La Celentano ha bocciato anche tale ipotesi ammettendo che con Zerbi durerebbe ancora meno di quanto da lui detto. Poi però ha aggiunto: “Tra noi due c’è sempre stata affinità”.