Amici 22, Ludovica in lacrime per Alessandra Celentano: “Tasto dolente”

Ludovica Grimaldi crolla davanti alle parole della maestra

Puntata tutt’altro che facile quella di oggi per la ballerina di hip hop, allieva di Emanuel Lo, che ha ricevuto una busta da un’altra insegnante. Si tratta di Alessandra Celentano che fino ad oggi non aveva ancora commentato in maniera eccessiva l’allieva. Ebbene nella puntata del daytime di Amici 22 di oggi la maestra ha puntato in maniera negativa il fisico della ballerina e la sua femminilità. Addirittura il compito che le ha assegnato la mette a paragone con l’eccellenza della bellezza e della fisicità proporzionata: Francesca Tocca! L’argomento fisico per Ludovica è molto delicato, infatti in lacrime ha detto:

“E’ un tasto dolente, è una cosa di cui mi sono sempre fatta problemi”.

La conduttrice di Amici 22 sprona l’allieva: “Balla per te”

Nel commentare in lacrime le parole della maestra di danza classica Ludovica, che ha fatto arrabbiare Emanuel Lo, ha detto che lei sa benissimo i suoi limiti. Secondo la ballerina non c’è dunque bisogno di metterla in reggiseno e culotte per giudicarla. Infatti Alessandra Celentano pretende che in puntata, eseguendo questo compito, Ludovica indossi gli stessi abiti della professionista.

“Mi dispiacerebbe se poi la resa di come ballo venisse oscurata perché non ho il fisico di Francesca”

ha detto l’allieva in lacrime. A questo punto, però, a tirarla su ci ha pensato Maria De Filippi con le seguenti parole: “Tu balla per te”.

Alessandra Celentano ci va giù dura con la ballerina: “Non riesco ad entusiasmarmi mentre ti guardo”

Nella lettera inviata a Ludovica la maestra di Amici 22 le dice che per lei i requisiti fisici sono fondamentali tanto quanto la tecnica. E siccome fino ad ora ha visto la ballerina ballare soltanto con pantaloni e maglie larghe adesso vuole vederla in un’altra versione. In particolare il compito della Celentano non verte, stranamente, sulla tecnica quanto sull’espressione del corpo. La maestra vorrebbe vedere femminilità, sensualità, eleganza e l’allieva dovrà essere in grado di ipnotizzare chi la sta guardando. E su ciò che pensa oggi Alessandra aggiunge: