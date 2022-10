Carlo Conti, scoppiato il diluvio in diretta su Rai1: “È iniziato a piovere!”

Tale e Quale Show, il conduttore ricorda i Music Awards 2022: “Iniziato a piovere in diretta”

E’ toccato a Gilles Rocca rompere il ghiaccio nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022, con l’imitazione di Dargen D’Amico, uno degli artisti rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, che qualche settimana fa è stato ospite di Carlo Conti e Vanessa Incontrada all’Arena di Verona, in occasione di Tim Music Awards, dove mentre si esibiva davanti a centinaia se non migliaia di spettatori, è scoppiato un temporale, come questa sera i telespettatori di Tale e Quale hanno avuto modo di rivedere. Su ciò ha posto l’attenzione il conduttore nell’introduzione registrata con il concorrente sotto l’ascensore: “Proprio mentre cantava lui è iniziato a piovere” ha asserito.

Gilles Rocca e l’imitazione di Dargen D’Amico: promosso a pieni voti dalla giuria

E l’imitazione di Dargen D’Amico fatta dall’ex concorrente di Ballando con le stelle e de L’isola dei famosi, con quello che è stato un successo del Festival di Sanremo 2022 e successivamente un tormentone dell’estate finita qualche settimana fa, ossia il brano ‘Dove si balla’, è andata decisamente bene, tanto da convincere alla grande anche il severo Cristiano Malgioglio (con il quale nelle scorse puntate è successo di tutto in onda), ma anche Loretta Goggi e, soprattutto, Giorgio Panariello, che si è complimentato con Gilles dicendogli: “Tu secondo me sei una delle rivelazioni di questa edizione del programma”.

Tale e Quale Show: Carlo Conti e l’ospitata di Mario Giordano (ma non l’originale!)

A giudicare l’esibizione di Gilles Rocca è stato ovviamente anche il quarto giudice di stasera, ossia un noto conduttore Mediaset, Mario Giordano, ma ovviamente non quello vero: ad imitarlo è stato infatti il comico Ubaldo Pantani, che già nella passata edizione ha ricoperto il ruolo di quarto giudice imitando sempre il padrone di casa di Fuori dal coro. Nello spazio in questione Panariello ha inoltre ironizzato su Malgioglio parlando di ‘ufo’ in riferimento al bizzarro vestito con il quale si è presentato in onda questa sera.