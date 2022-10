Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show: “Ecco qual è la cosa più difficile”

Tale e Quale Show: l’ex parlamentare svela qual è la cosa più difficile per lei

Stasera andrà in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti in cui i Vip si sfidano imitando famosi cantanti. Per quanto riguarda gli ascolti c’è stato un sostanziale testa a testa tra lo show di Rai1 e la fiction Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi che ha debuttato sempre venerdì scorso su Canale5. La prima puntata di Tale e Quale è stata vinta da Antonino Spadaccino che ha imitato in maniera quasi perfetta Marco Masini. E’ stata molto apprezzata anche Alessandra Mussolini nei panni di Rosanna Fratello. L’ex parlamentare ha convinto sia la giuria che il pubblico in studio e casa con “Sono una donna non sono una santa”. La Mussolini ha confidato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni qual è la cosa più difficile:

“L’emozione quando esci dall’ascensore e scendi la scala. La mia coach mi dice di prendere fiato e andare ma io ce l’avrò tutto questo fiato?”.

Alessandra Mussolini confessa: “In questo momento sono oltre”

L’attrice partecipa a Tale e Quale Show grazie a Cristiano Malgioglio che ha fatto il suo nome a Carlo Conti, ha mandato dei provini ed è stata presa. Chi sogna di imitare? Ecco la sua risposta:

“Qualunque personaggio che canti, che balli, che sia esuberante come me. In questo momento io sono oltre”.

Le piacerebbe imitare Lady Gaga perché le piace molto ma non Mina perché, dice, “ha un’estensione vocale pazzesca”.

La concorrente di Tale e Quale Show su Carlo Conti: “Lo vedrei bene nei panni di un trapper”

Alessandra Mussolini svela di aver convinto Carlo Conti dopo un provino solo chitarra e voce. Ma secondo lei quale potrebbe essere l’imitazione giusta per Carlo Conti? La risposta spiazza: “Io lo vedrei bene nei panni di un trapper con la cresta e il viso coperto di tatuaggi”. Stasera l’ex parlamentare dovrà imitare la mitica Loredana Bertè: come se la caverà? La giuria la premierà? L’appuntamento con Tale e Quale Show è per stasera alle 21:30 circa su Rai1.