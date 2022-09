Alessandra Mussolini dice no ad un’imitazione: “Estensione vocale pazzesca”

Tale e Quale Show, la concorrente ne è sicura: “Non posso fare un’imitazione”

Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione dello show di Carlo Conti che vede sfidarsi a colpi di imitazioni ben 10 concorrenti e tra di loro c’è anche Alessandra Mussolini che dice no ad un’imitazione particolarmente difficile. In vista dell’inizio della trasmissione, infatti, tutti i concorrenti hanno rilasciato delle brevi interviste al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dove confessano le loro aspettative, i loro sogni e quello che si aspettano da questa esperienza. E l’ex parlamentare ha rivelato di essere pronta e carica per alcune imitazioni ma di avere delle remore su altre:

“Vorrei imitare Lady Gaga perché mi piace molto, non Mina perché ha un’estensione vocale pazzesca.”

Alessandra Mussolini ed il retroscena su Carlo Conti: “Ecco come l’ho convinto a prendermi”

L’ex parlamentare ed oramai personaggio televisivo durante la breve intervista al settimanale sopra menzionato, ha anche rivelato come è stata scelta dal conduttore toscano come concorrente di Tale e Quale Show:

“Ho fatto un provino solo chitarra e voce, avrà sentito qualcosa di buono.”

Insomma, la Mussolini è pronta e carica per questa sua nuova esperienza, dopo essersi cimentata nella danza partecipando come concorrente di Ballando con le stelle in coppia con Maykel Fonts adesso è pronta a dimostrare tutto il suo talento nel canto nello show di Rai1. Riuscirà a convincere la giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, del suo talento?

Carlo Conti, tutto pronto per lo show di Rai1: anticipazioni puntata di stasera

L’appuntamento con la prima puntata di Tale e Quale Show, giunto già alla sua 12^ edizione, è per questa sera a partire dalle 21.25 circa. Nell’elenco dei 10 concorrenti, accanto ad Alessandra Mussolini che confessa di aver ricominciato a vivere, figurano Elena Ballerini, conduttrice nota per essere stata una inviata di Mezzogiorno in Famiglia e Citofonare Rai 2, Rosalinda Cannavò, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Samira Lui, finalista a Miss Italia nel 2017 ed ex professoressa de L’Eredità, Valeria Marini showgirl, Valentina Persia attrice comica, Andrea Dianetti attore ed ex allievo di Amici nel 2006, Claudio Lauretta imitatore, Gilles Rocca attore, regista già vincitore di una passata edizione di Ballando con le stelle ed Antonino Spadaccino, ex concorrente di Amici.