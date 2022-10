Alessandro Vicinanza furioso con Gianni Sperti: “Bandiera della falsità”

Scritto da Federica Emmanuele , il Ottobre 17, 2022 , in Uomini e Donne

La storica dama delusa dal cavaliere: “Mi aspettavo una risposta diversa”

Al centro della scena nella puntata del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi che è andata in onda oggi, ci sono stati ancora Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. A quest’ultima non è piaciuta una risposta che le ha dato il cavaliere, dato che non ha nascosto la sua delusione:

“Gli scrivo mi piacerebbe essere lì con te, e mi aspettavo una risposta diversa dopo che siamo usciti, mi risponde con una faccina con l’occhiolino, ho detto d’ora in poi non faccio più nula, mi tiro indietro e mi metto a guardare qualcun’altro se mi capita”.

L’ex di Riccardo Guarnieri provoca l’imprenditore napoletano: “Stai facendo una specie di opinionista”

Di recente Alessandro Vicinanza, uno dei protagonisti di Uomini e Donne ha spiazzato tutti per aver regalato cento fiori a Roberta Di Padua. Il cavaliere oggi si è lamentato dell’atteggiamento della dama: “Non ci sentiamo da ieri sera, ci siamo messaggiati, sono venuto a salutarti di mia volontà ieri, c’è stato un occhiolino a una tua domanda che secondo me non c’era nulla di male, ti ho provato a richiamare”. E’ intervenuta Tina Cipollari, che si è rivolta all’ex flirt di Ida Platano che di recente è stato massacrato da quest’ultima, dicendogli: “Se parti regalando cento rose è ovvio che ti aspetti un messaggio più importante, è un gesto forte”. E’ intervenuto Armando Incarnato su invito della conduttrice: “Tutto assurdo, cento rose…all’improvviso nascono i problemi”. Sempre l’imprenditore napoletano si è rivolto alla dama dicendole: “Perchè ti agiti così tanto, se Maria mi dà la parola parlo, sono cinque anni che la ringrazio”. L’ex di Riccardo Guarnieri l’ha attaccato: “Ringrazia lei, che stai a fare una specie di opinionista“.

L’opinionista sbotta: “Fuori si fanno trattare da pezze. Qua pretendono l’uomo che corteggia”

Roberta Di Padua ha continuato a lamentarsi del comportamento dell’ex flirt della parrucchiera: “Ti dico vorrei essere con te e tu mi fai l’occhiolino”. Ad attaccarlo ci ha pensato Gianni Sperti: “Lui e Armando sono uguali con lo stesso obiettivo, stare al centro dello studio. Anche se litigate siete uguali!”. Quest’ultimo si è difeso: “Non ho mai giocato con i sentimenti di nessuno, ci sono delle differenze”. Quando l’opinionista ha continuato a criticarlo per le sue mancate risposte alla dama, Alessandro Vicinanza l’ha zittito dicendogli: “Bandiera della falsità”. Successivamente quest’ultimo ha fatto una promessa all’ex di Riccardo Guarnieri: “Esco con te, e ti rispondo un po’ di più”. Tina Cipollari è sbottata dopo la reazione della dama: