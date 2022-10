Ida Platano massacra Alessandro Vicinanza: “Stai facendo il pagliaccio”

Il cavaliere è uscito con la storica dama: la reazione furiosa dell’amica di Gemma Galgani

C’è stata parecchia tensione nella puntata del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, andata in onda oggi. Ida Platano si è scagliata contro il suo ex flirt Alessandro Vicinanza, dopo che lo stesso è uscito con Roberta Di Padua e parecchio infuriata gli ha rivolto le testuali critiche:

“In questo periodo stai facendo proprio il pagliaccio. Non è gelosia, di quello che sento e mi hai detto, vedo i tuoi atteggiamenti”.

Il protagonista del trono over deluso dal suo ex flirt: “E’ cambiata la considerazione su di te”

Nell’appuntamento di Uomini e Donne di oggi, Roberta Di Padua ha fatto sapere come procede tra lei e Alessandro Vicinanza: “Un ragazzo diverso da quello che ho sentito parlare, molto tranquillo, un pochettino frena il mio modo di essere, però io sono questa qua, sono stata imbarazzata”. Anche il cavaliere ha rotto il silenzio: “Ci siamo visti per due ore, ci siamo sentiti tantissimo, io sono abbastanza positivo, mi piace più corteggiare che essere corteggiato”. La storica dama da poco tornata nel programma ha chiarito: “Un pochino mi sono avvicinata, non c’è stato nessun contatto, non mi avvicinerò più, è chiaro che mi fermo un attimo, me l’hai detto più volte non sei dolcinata, sei algida”. Il protagonista del trovo over si è giustificato: “Mi piaci, stare molto vicini in poco tempo, non avrei voluto bruciare determinate cose, c’è stata molta attrazione, se mi chiedi se avevo voglia di baciarla dico si”. Il ragazzo non appena Ida Platano l’ha attaccato, ha replicato non nascondendo la sua delusione:

“Ti do dell’araba fenice, tu non volevi ritornare più qua, ci sono rimasto male, dopo che mi dici non riesco a stare nello studio e ad andare oltre ti ho detto fatti la tua vita, la considerazione su di te l’ho cambiata“.

L’ex di Riccardo Guarnieri frena con Alessandro: l’opinionista attacca la parrucchiera

Ida Platano ha spiegato al suo ex flirt perchè l’ha criticato: “Di quello che mi scrivevi e mi hai detto mi sembravi disperato, oggi ti vedo e ti sento e ascolto, e per me sei un pagliaccio, io subito sono stata chiara”. Il cavaliere ha riposto: “Ci siamo dati un sacco di baci, quando ci siamo rivisti c’è stato un altro bacio, a oggi ho fatto un errore a uscire”. Roberta Di Padua si è detta disposta a fare un passo indietro con il cavaliere: “Se hai ancora un pensiero, alzo le mani, non voglio fare la seconda, sta storia l’ho già vissuta” venendo attaccata dalla parrucchiera: “Tu sei prezzemolina, continui a dire non voglio essere seconda, ma i fatti sono che sei seconda”. Tina Cipollari si è scagliata contro l’amica di Gemma Galgani, che di recente ha ammesso di aver sbagliato: “Hai fatto di peggio!”.