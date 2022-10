Alessandro Vicinanza zittisce Gianni Sperti: “Non mi interessa ciò che pensi”

Disavventura per i due protagonisti del trono over: ecco cosa è successo

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua nella puntata di oggi del dating show pomeridiano di Canale 5, hanno fatto sapere come procede la loro conoscenza. La dama ha raccontato che hanno fatto i conti con una disavventura, dopo essere stati a un concerto:

“Quando siamo andati via abbiamo trovato la macchina un po’ a terra, non è stato piacevole di notte, però lui ha mantenuto una calma allucinante, io no, mi agito un po’ di più quando succedono queste cose”.

Il cavaliere è sceso nel dettaglio spiegando cosa è successo: “Ci hanno forato le ruote, alla mia macchina”, e la reazione di Tina Cipollari non si è fatta attendere: “E’ stato un dispetto da qualcuno un po’ geloso, non ispiri fiducia a queste donne”.

Il cavaliere si giustifica con l’ex di Riccardo Guarnieri: “Sono partito svantaggiato”

Nell’appuntamento di Uomini e Donne di oggi, Alessandro Vicinanza ha fatto sapere di aver regalato cento rose rosse a Roberta di Padua. Quest’ultima ha apprezzato il gesto del cavaliere: “Non mi ha lasciato indifferente. Non l’avevo sentito per tre giorni, mi richiama, mi accompagna ad un concerto, io apprezzo molto questa cosa, durante la serata siamo stati bene, molto vicini”. La dama non ha nascosto di essere frenata: “Il giorno dopo era domenica, mi dice che deve andare a un compleanno, le cavolate non me le devi dire. Ieri è venuto a Cassino e siamo stati abbastanza bene, non mi fido, ci siamo baciati più volte, sta andando bene, su dieci telefonate a otto mi attacca il telefono”. L’ex flirt dell’amica di Gemma si è giustificato:

“Sono partito svantaggiato nei suoi confronti, con lei parliamo tantissimo, l’unica volta che ho attaccato il telefono è quando mi dice non mi fido di te”.

L’opinionista critica l’atteggiamento di Alessandro: “Risponde sempre con frasi a metà”

Gianni Sperti si è lamentato dopo le parole del cavaliere: “Ho già sentito questa storia, Ida ti faceva un sacco di domande e non rispondevi, fatti due domande”. Inoltre l’opinionista riferendosi al gesto di cui si è reso protagonista l’ex flirt della parrucchiera, ha sottolineato: “Se dai cento rose devi accompagnare questo gesto con delle parole di sentimento nei confronti di questa ragazza”. La replica del protagonista del trono over non è tardata ad arrivare: “Non fare paragoni”. Il 38enne dopo aver precisato che neanche lui si può fidare della storica dama, ha aggiunto: “Per me è un gesto carino per riallacciare il rapporto con una persona, mi dispiaceva perderla, c’è un trasporto verso di lei. Più la conosco più mi piace”. Il collega di Tina Cipollari l’ha criticato: “Risponde sempre così, con frasi a metà, fai i compiti!”. Il cavaliere che di recente è stato massacrato da Ida si è difeso: “Fai due pesi e due misure, non me ne frega niente di quello che pensi, hai detto che avevo istinti animaleschi a baciare altre ragazze, i compiti falli tu non ho bisogno!”.