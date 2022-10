Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi: perché è finita? Nuovi retroscena

Perchè Paolo Calabresi e la popolare conduttrice si sono lasciati? Spunta un retroscena

Giorni fa Alessia Marcuzzi ha annunciato all’Ansa che il suo matrimonio è finito. E ovviamente di illazioni ne sono state fatte tantissime sul motivo che ha portato a questa clamorosa rottura. A tal proposito il settimanale Diva e Donna ha rivelato di essere venuto a conoscenza di alcuni retroscena. Di cosa si tratta? Il magazine ha dapprima escluso che nel matrimonio si possano essere inseriti terzi, e successivamente ha rivelato che le tensioni nate nel periodo del lockdown avrebbero logorato sempre di più la coppia: “Nessun tradimento, ma Alessia e Paolo sarebbero implosi…”

Alessia Marcuzzi e l’ex marito si sono lasciati per motivi caratteriali? Il gossip

Successivamente il magazine Diva e Donna ha anche fatto presente che potrebbe essere anche un altro il motivo per cui Paolo Calabresi e la popolare conduttrice di Boomerissima potrebbero aver deciso di lasciarsi. Quale? Forse il carattere un po’ troppo esuberante della presentatrice approdata in Rai dopo 25 anni alla concorrenza:

“La Marcuzzi ha più volte rimarcato un lato del suo carattere che pare aver avuto un peso nella separazione…”

Il magazine ha anche riportato una recente dichiarazione della presentatrice, che ha confermato di essere irrequieta ed esuberante: “Sono sempre alla ricerca di cose nuove, mi piace vivere nelle sabbie mobili…” Insomma i motivo per cui la Marcuzzi e l’ex marito si sono lasciati potrebbero essere molteplici.

La presentatrice al centro del gossip: ecco cosa diceva sulla famiglia allargata

Il settimanale Diva e Donna ha anche fatto notare che Alessia Marcuzzi nel comunicato stampa in cui ha annunciato la separazione dal suo ex marito Paolo Calabresi ha fatto un’importante precisazione: il loro matrimonio è finito, ma ciò non vuol dire che l’ex marito debba allontanarsi dai suoi figli. A tal proposito il magazine ha riportato una sua vecchia dichiarazione sulla famiglia allargata per far capire che ormai il loro amore è davvero finito, visto cosa ha detto: “La famiglia allargata si può creare solo quando non c’è più amore…” Si segnala che la Marcuzzi tornerà in Tv su Rai Due il prossimo gennaio alla conduzione di Boomerissima.