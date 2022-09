Boom! Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi si sono lasciati

Paolo Calabresi e la popolare conduttrice si sono detti addio: arriva l’annuncio ufficiale

Alessia Marcuzzi e suo marito si sono lasciati. E’ questa la news che ha spiazzato un po’ tutti oggi. A rivelarlo è stata proprio la stessa conduttrice in uno stringato comunicato stampa pubblicato poco fa dall’Ansa. In questa occasione non è stato rivelato il motivo per cui si sono lasciati, visto che la Marcuzzi si è limitata a dire che la decisione pare sia stata presa di comune accordo: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci…” Si segnala che in effetti in questi ultimi anni sono girati diversi gossip su una loro presunta crisi, smentititi però sempre dai diretti interessati.

Alessia Marcuzzi e suo marito si sono lasciati definitivamente: lei fa un’importante precisazione

La conduttrice, dopo aver annunciato all’Ansa la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi, ha anche tenuto a fare un’importante precisazione. Cosa ha detto? La popolare presentatrice di origini romane, sulla quale ha espresso la sua opinione Maurizio Costanzo asserendo di essere certo che dimostrerà il suo valore anche sul secondo canale nazionale, ha tenuto a chiarire che la fine del suo matrimonio non significherà la fine della sua famiglia, anzi:

“La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere…”

In base a queste sue parole sembra che i due si siano lasciati in buoni rapporti. Cosa sarà successo? Perchè dopo tanti anni insieme hanno deciso di prendere strade diverse nella loro vita?

La conduttrice rassicura tutti: “Rapporti immutati tra il mio ex marito e i miei figli”

Alessia Marcuzzi ha poi concluso questo suo lungo intervento sull’Ansa asserendo inoltre che i rapporti tra il suo ex marito Paolo Calabresi e i suoi due figli avuti rispettivamente da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti non muteranno, nonostante il loro matrimonio sia finito:

“I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni…”

Ovviamente aspettiamoci d’ora in poi centinaia di gossip e retroscena sulla fine delle loro nozze, come d’altronde è successo per Ilary Blasi e Francesco Totti.