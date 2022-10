Boom! Amadeus fa irruzione a Striscia la notizia: “E’ un nuovo acquisto”

Il conduttore ospite di Striscia la notizia: i motivi della visita

Puntata ricca di colpi di scena quella di Striscia la notizia andata in onda stasera 19 ottobre. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus si è reso protagonista di una simpatica comparsata nel tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Per quale motivo il padrone di casa di Soliti Ignoti, primo rivale del format di Canale Cinque nell’access prime time del piccolo schermo è apparso sulla rete rivale? Il conduttore è stato ospitato da Pinuccio nel corso della sua rubrica Rai Scoglio 24, che stasera ha affrontato il tema delle polemiche tra Fiorello e la Rai per il nuovo programma collocato nel mattino del primo canale, preso di mira dal comitato dei giornalisti. E Striscia ha voluto ironizzare, facendo i conti in tasca alla Rai sulle spese per i giornalisti e ingaggiando scherzosamente Amadeus: “Abbiamo un nuovo acquisto” – ha scherzato l’inviato di Striscia – .

Amadeus ironizza: “Non si sa mai nella vita”

Una comparsata che merita decisi applausi quella di Amadeus. Il conduttore di Soliti Ignoti e del Festival di Sanremo ha presenziato nella puntata odierna di Striscia la notizia nello spazio dell’inviato Pinuccio, che ha affrontato nel dettaglio la questione Fiorello-Rai. “La Rai spesso ricorre a risorse esterne. E dicono no a Fiorello?“, ha commentato il giornalista di Striscia. Che ha poi invitato lo showman siciliano e noto amico di Amadeus: “Fiorello se vuoi vieni a “Rai Scoglio 24”, ma affrettati perché i posti stanno finendo“. Il presentatore del Festival ha poi ironizzato: “Non si sa mai nella vita, bisogna sempre portarsi avanti”.

La polemica legata al programma dello showman

Un pezzo della puntata di mercoledì 19 ottobre del tg satirico di Canale Cinque è stato incentrato sul nuovo programma di Fiorello, Viva via Asiago, che dovrebbe trovare posto al mattino sul primo canale al posto di una striscia precedentemente dedicata all’informazione. Il format è stato preso di mira dal comitato dei giornalisti della Rai, che non vorrebbe lasciar spazio ad un programma satirico, affidato appunto a Fiorello e che dovrebbe partire nelle prossime settimane.