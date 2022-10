Amaurys Perez perde il controllo con Charlie Gnocchi: “Sei solo un falso”

Grande Fratello Vip, il concorrente si scaglia contro Charlie Gnocchi: “Falso”

E’ stata una notte di fuoco quella appena passata nella casa più spiata dagli italiani. Il motivo? Verso le 3 e mezza del mattino Amaurys Perez ha sbroccato nel vero senso della parola nei confronti del popolare fratello di Gene Gnocchi dandogli senza troppi convenevoli del falso:

“E’ meglio che vai in confessionale, vai, vai…Falso di merd*, falso del cazz*! Ti ho alzato le mani? Non ti ho toccato. Io con te non parlo, vai a sfogarti, bravo…”

Si segnala che nel momento in cui c’è stato questo scontro la regia si è limitata ad inquadrare il giardino della casa più spiata dagli italiani, anche se i microfoni sono rimasti accesi.

Amaurys Perez è una furia contro il coinquilino vip: “Vai a quel paese”

Il concorrente d origini cubane ha poi continuato ad attaccare a testa bassa Charlie Gnocchi, arrivando a mandarlo a quel paese più volte dandogli del tuttologo:

“Vaffancul*, e ti mando tre volte a fancul*. Devi smetterla di fare il tuttologo di sta minchi*, mi sono rotto il cazz* di te…”

Poco dopo il concorrente cubano del Grande Fratello Vip, che è finito al centro delle polemiche per una presunta bestemmia, ha poi pregato Charlie di non intromettersi sempre nei discorsi: “Tu la devi smettere di fare il tuttologo, non ti intromettere perché parli di ca**ate. Vai a fare il tuttologo di ‘sto cazz*, va…Non ti avvicinare…”

MIO DIO AMAURYS INCAZZATO NERO CHE SCLERA CONTRO CHARLIE #gfvip pic.twitter.com/f7BraeTEIC — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 21, 2022

GF Vip, il concorrente spiega perchè si è arrabbiato: “E’ stata toccata una cosa a cui tengo”

Successivamente Amaurys Perez è uscito in giardino per calmarsi un attimo. Ed in questa circostanza si è sfogato amaramente con Nikita, asserendo di aver perso le staffe perchè pare che sia stata toccata una cosa a cui tiene molto. Per tale ragione non ci ha visto più scagliandosi contro Charlie Gnocchi:

“Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta…”

In base alle indiscrezioni circolate online sembra che Amaurys sia stato zittito in malo modo dal coinquilino vip nel momento in cui avrebbe parlato di Marco Bellavia. E da quel momento è scoppiato il caos in casa.