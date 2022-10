Grande Fratello Vip, Amaurys Perez ha bestemmiato? Rischia la squalifica

Il pallanuotista sarà espulso dal GF Vip 7? Nuova mazzata per il conduttore

Nel reality show condotto da Alfonso Signorini continua a non esserci pace, visto che potrebbe presto arrivare un’altra squalifica dopo quella di Ginevra Lamborghini. In particolare ieri sera Amaurys Perez durante una chiacchierata ha pronunciato quella che potrebbe essere una bestemmia, anche se l’audio non è molto chiaro. Le parole pronunciate dal pallanuotista a quanto pare sono state le testuali: “Mia suocera dolcissima, mio suocero porc* ***”.



Il reality show perde un altro concorrente? Il video che potrebbe incastrare l’atleta

Al GF Vip 7 a quanto pare la tensione non si placa, e sicuramente nel nuovo appuntamento serale di lunedì non ne mancherà come al solito. Il reality show a seguito dell’abbandono di Marco Bellavia, di Sara Manfuso, dell’eliminazione di Giovanni Ciacci e della squalifica di Ginevra Lamborghini, rischia di perdere un altro concorrente. Si tratta di Amaurys Perez, che potrebbe concludere questa avventura a causa di un’imprecazione che si sarebbe lasciato andare e avrebbe usato come intercalare, senza accorgersi di essere caduto nell’errore. Il regolamento del programma è chiarissimo, visto che nelle passate edizioni tutti i protagonisti che hanno bestemmiato hanno fatto i conti con delle punizioni. Al momento però non rimane che attendere, per sapere se il pallanuotista ha pronunciato davvero una bestemmia oppure ha affermato: “Porc* gli ho detto”, come alcuni utenti della rete hanno fatto notare schierandosi in difesa dello stesso. Intanto a proposito di ciò gli spettatori del programma hanno espresso il loro parere dopo aver visto il filmato che potrebbe incastrare il gieffino, e i testuali sono alcuni dei tanti commenti: “Si ma tanto non verrà squalificato come tanti”, “Certo che ha bestemmiato”, “Si l’ha detto però per Gnocchi non hanno fatto nulla”, “Ma non eliminano più per bestemmie. Lo disse Signorini l’anno scorso”.

Il giovane conduttore contro Amaurys Perez: “Ha fatto una grande offesa”

C’è anche chi tra i fan del reality oltre a chiedere la squalifica del pallanuotista, ci ha tenuto a precisare che anche Charlie Gnocchi andrebbe punito per essersi lasciato scappare la parola n*gr*. Intanto Edoardo Donnamaria non ha nascosto di non gradire la nomination ricevuta dall’atleta, dato che rivolgendosi ad Antonella Fiordelisi le ha detto: “Secondo me è un po’ geloso di te, per questo mi ha nominato, non per il nostro rapporto non approfondito”. Inoltre il volto di Forum ha criticato il coinquilino per aver detto che la modella non è interessata veramente a lui, in quanto starebbe giocando: “Secondo me è una grande offesa”. L’ex schermitrice pur escludendo l’ipotesi di gelosia, ha contestato il gesto del compagno di gioco che nei giorni scorsi si è arrabbiato con il programma: “Poteva evitare perchè è brutto mandarci in nomination insieme”.