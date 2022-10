Alessandra Celentano asfalta Todaro ad Amici: “Impara a fare il maestro”

Raimondo Todaro bersagliato dalla collega: “Devi cambiare il modo in cui ragioni”

Puntata di fuoco quella di oggi, domenica 16 ottobre, ad Amici 22 tra i due professori di danza. Così come era stato previsto si è svolta l’anomala sfida tra Asia e Claudia in vista della possibile (e ormai prevedibile) sostituzione della prima. Le due ballerine hanno ballato due coreografie a testa e poi Raimondo ha dato il suo giudizio: entra Claudia ed esce Asia. Già nei giorni scorsi Alessandra Celentano, seppur non avesse mai apprezzato Asia, aveva criticato il comportamento del collega che, a suo dire, aveva illuso l’allieva. Oggi in più la Celentano a Raimondo ha detto:

“Impara a fare il maestro. Lavora tu personalmente con loro, aumenta le lezioni, fai lavorare più stili. Devi cambiare proprio il modo in cui ragioni”.

Il maestro di Amici 22 circondato dai colleghi: tutti contro di lui

La lunga critica di Alessandra Celentano, che ha demolito anche Samuel, è proseguita bacchettando il collega sul suo approccio e metodo di lavoro. Infatti Alessandra ha detto che è inammissibile che Asia gli dica di non venire più in sala, durante le lezioni, perché sennò gli sale l’ansia. A detta della Celentano lui doveva dirle di no, andare lo stesso e farle passare l’ansia. A criticare la scelta di Raimondo Todaro di sostituire Asia, e di metterla in sfida con Claudia, è stato anche Emanuel Lo, per la prima volta contro il collega.

“Secondo me non hai capito dove volevi andare con Asia e ti ritrovi oggi a fare una sostituzione che io non ho capito”

ha detto il docente di hip hop.

La conduttrice di Amici 22 blocca i professori: arriva il banco del pubblico

Mentre Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, oltre ad Emanuel Lo, stavano discutendo è arrivata una notizia inaspettata. Infatti Maria De Filippi ha inserito una novità nel regolamento che è destinata a mettere tutto in discussione. In particolare si tratta del banco del pubblico, ovvero l’allieva o l’allievo sostituito ed eliminato (in questo caso Asia) può restare nella scuola se il televoto, e dunque il pubblico, si mostra favorevole. Qualora il pubblico decidesse per la permanenza di Asia la ballerina avrà come insegnanti i professionisti Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi.