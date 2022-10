Amici 22 anticipazioni domenica 16 ottobre: Maria De Filippi cambia tutto

Maria De Filippi e il nuovo meccanismo del talent: arriva il banco del pubblico

Nelle ultime ore è stata registrata la nuova puntata del programma di Canale5 e tantissime sono le novità e i colpi di scena ai quali il pubblico assisterà domenica. Stando alle anticipazioni di Amici 22 di domenica 16 ottobre, fornite da AmiciiNews, ci sarà la resa dei conti tra Asia e Claudia e Raimondo Todaro sceglierà proprio quest’ultima. Tuttavia quest’anno c’è una novità nel meccanismo: è stato aggiunto infatti il banco del pubblico. Dunque Asia rimarrà per adesso nella scuola, domenica verrà aperto un televoto e il destino dell’allieva dipenderà dal pubblico. Qualora quest’ultimo decidesse per la permanenza di Asia nella scuola la ballerina diventerà allieva dei professionisti Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi. Ospiti poi della puntata Loredana Bertè, che giudicherà la gara cover, Tananai e Michele Bravi.

Gara di danza e di canto: le classifiche della puntata di Amici 22 di domenica 16 ottobre

Così come avvenuto nelle scorse puntate anche domenica verranno stilate due classifiche. Per quanto riguarda quella cover di Loredana Bertè, questi sono i voti: Aaron 9, NDG 8+, Federica 8-, Cricca 7, Piccolo G e Wax 6. Gli ultimi due andranno dunque in sfida. Invece la gara di danza, giudicata da Jacopo Tussi, ha ottenuto i seguenti voti: Ramon 8++, Samu 8+, Mattia 8-, Rita 7.5, Megan 7+, Ludovica 7, Gianmarco 7-. Quest’ultimo dovrà andare davanti ad Alessandra Celentano, che si è sentita male, per farsi riconfermare o meno la maglia. C’è stata poi la sfida di Niveo, giudicata dall’ex professore Carlo di Francesco, che l’ha vinta. Anche Tommy ha fatto la sfida e l’ha vinta.

Scontro tra professori: cosa succederà nella prossima puntata

A causa della decisione di Raimondo Todaro di eliminare Asia ci sarà uno scontro acceso con Alessandra Celentano che lo criticherà. La maestra riceverà il sostegno di Emanuel Lo. Inoltre domenica 16 ottobre ad Amici 22 ci sarà una gara di ballo sull’improvvisazione giudicata da Elena D’Amario tra Maddalena, Samu e Ludovica. A vincere sarà Samu che si esibirà all’Olimpico con i ballerini della Parsons. E ancora, Samuel e Maddalena hanno avuto due compiti dalla Celentano e li hanno superati. C’è stata poi la gara di canto sugli inediti tra NDG, Cricca e Piccolo G ed ha vinto NDG. Infine la Celentano ha avvisato Rita: deve liberarsi delle sue insicurezze o le sospenderà la maglia.