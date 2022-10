Alessandra Celentano demolisce Samuel ad Amici: “Eri un disastro”

Samuel Antinelli riceve una lettera al vetriolo: doccia fredda per il ballerino

Arrivano compiti come se piovesse nella scuola di Amici 22 ed anche oggi, a due giorni dalla puntata, non sono mancate le buste per gli allievi. In particolare Alessandra Celentano ne ha mandata una blu al ballerino, assegnandogli dunque un compito. Si tratta di una coreografia molto difficile con tecnica di danza classica, dimostrata dal professionista ed ex allievo dell’anno scorso Michele. Ma a turbare Samuel, che dal primo giorno ha dimostrato una grande sensibilità, sono state le parole della maestra. Quest’ultima, seppure riconosca un buon potenziale nell’allievo, scrive:

“Predisposizioni fisica, bel movimento ed espressione non bastano se sotto non c’è tecnica. […] Senza quella non vai da nessuna parte, è legge”.

Dopo aver detto, inoltre, che Samuel ha scarsa preparazione e che i suoi movimenti possono farli tutti ha concluso: “Nell’ultima esibizione eri un vero disastro”.

Il ballerino commenta le parole di Alessandra Celentano: “So che farò una figuraccia”

Già dal primo momento che ha ricevuto la lettera della maestra Celentano, che si è sentita male in puntata, l’allievo è apparso scoraggiato. Infatti Samuel è ben consapevole delle sue carenze tecniche ed ha ammesso più volte di non aver potuto studiare a dovere. Prima il ballerino si è sfogato con Maria De Filippi giunta in collegamento in casetta. Poi, dopo aver visto la dimostrazione della coreografia, ha detto:

“Sì, 70 giri. Ma scherziamo? E’ tanto difficile. L’ho detto anche a lei che ho fatto un anno di classico quindi mi sembra un po’ too much. Da una parte vorrei accettarla ma so che farò una figuraccia”.

L’allievo di Amici 22 incontra il suo insegnante e crolla in lacrime: “Ho paura”

Alla fine Samuel ha deciso di accettare il compito di Alessandra Celentano e si è messo subito al lavoro in sala con il maestro Montesso e con il ballerino professionista Michele. Mentre l’allievo lavorava è entrato in sala Raimondo Todaro per assistere alla sua preparazione. Qui il ballerino è scoppiato in lacrime e ha detto di aver paura che Raimondo si penta di averlo scelto. Poi ha aggiunto:

“Sono tutte insicurezze che ho dentro, non riesco a capire chi sono davvero. Ho paura”.

Raimondo ha provato in tutti i modi a tranquillizzare l’allievo sia dicendogli che gli piace moltissimo e che lo trova bravissimo. Sia spiegandogli che non ha alcuna intenzione di fare passi indietro anche se il compito non sarà perfetto.