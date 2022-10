Amici 22, attimi di tensione nella scuola: lite mai vista tra gli allievi

Piccolo G e Andre sparlano i compagni: critiche su tutti

Tira una brutta aria nel talent, almeno per quanto riguarda il settore canto. E così dopo aver beccato già diversi provvedimenti disciplinari adesso iniziano anche le invidie, le gelosie e le pugnalate alle spalle. E’ proprio quello che hanno fatto Piccolo G e Andre, come mostrato durante la nuova puntata andata in onda oggi pomeriggio. I due allievi si trovavano in camera di notte e hanno iniziato a sparlare di quasi tutti i compagni della scuola! Ad iniziare è stato Piccolo G, offeso perché Loredana Berté domenica gli aveva dato lo stesso voto di Wax che a detta dell’allievo è più scarso di lui. E ancora, tra i tanti Andre ha criticato Aaron, accusandolo di falsità, e Cricca che “mi sta sul ca**o”. Ad Amici 22 non è stato risparmiato nemmeno NDG accusato di poter fare solo tormentoni di passaggio.

Gli allievi di Amici 22 scoprono cos’è successo: è scontro nella scuola

Se già due allieve di ballo hanno avuto una pesante discussione che sicuramente avrà delle conseguenze, anche i cantanti non sono stati da meno. Anzi, la loro è stata una lite ancora più pesante visto che i toni si sono alzati. La produzione ha mostrato agli altri allievi cos’hanno detto Andre e Piccolo G alle loro spalle. “Tu devi parlare di meno” ha detto Wax a Piccolo G visibilmente infastidito.

“Giudicate meno e fate di più. Falso cosa?”

ha invece detto Aaron ad entrambi.

I cantanti si scaldano nel talent: rapporti a rischio

Nonostante Aaron chiedesse spiegazioni sul perché sia stato additato come falso da Andre quest’ultimo non ha fornito esempi validi. Tuttavia ha detto:

“Io non cambio idea, sarò una persona di me*da ma per me sei falso”.

A restarci male per quanto ascoltato è stato anche un altro allievo di Amici 22, ovvero NDG che però ha preferito non fare discussioni con toni accesi. Il cantante, semplicemente, più tardi ha detto ad altri compagni che lui in questi casi preferisce chiudere ogni tipo di rapporto. Infine Tommy, anche lui sparlato, ha ammesso di esserci rimasto male ed ha aggiunto che sarà la musica ed il tempo a parlare. E ad Andre ha detto: “Non dirmi che ho spaccato però perché sennò sei tu che risulti non autentico”.