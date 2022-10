Amici, Claudia smaschera Asia: ha mentito sulla sua situazione economica?

Asia sbugiardata dalla collega: “Fai tre lavori”

Grande colpo di scena durante la nuova puntata di Amici 22 andata in onda oggi pomeriggio. Durante un momento di relax sul divano l’attuale detentrice del banco del pubblico, ed ex allieva di Raimondo Todaro, ha chiesto a Claudia se ci fosse qualche problema visto che in questi giorni l’aveva vista contrariata. Ebbene la nuova allieva, dopo alcuni tentennamenti, ha vuotato il sacco. A detta di Claudia, che ha frequentato nell’ultimo anno Asia fuori dalla scuola, quest’ultima non avrebbe i problemi economici tanto professati.

“Fai tre lavori, hai la patente, hai la macchina”

ha detto Claudia aggiungendo che nella scuola di danza conosciuta da entrambe una lezione costa soltanto 10 euro. Quello che Claudia ha lasciato intendere è che Asia non ha preso lezioni di danza non perché non potesse permetterselo, come da lei detto all’inizio del percorso, quanto per mancanza di volontà.

Claudia e la verità sulla ballerina: chi mente?

Il discorso fatto oggi dalla nuova allieva di Amici 22 mette tutto in discussione. Stando a quanto da lei dichiarato Asia, che ha attaccato Raimondo Todaro, avrebbe mentito su diversi aspetti legati alla sua vita privata e, di conseguenza, anche a quelli sulla danza. “Mi ha dato fastidio quando hai detto che meritavamo il banco a 50 e 50” ha detto la nuova ballerina “mi ha dato fastidio per una questione di dedizione in quello che fai”. Claudia ha poi raccontato che Asia fa la barista, l’insegnante e lavora di sera in discoteca e che lei sa quanto guadagna perché lavorano insieme.

Asia su tutte le furie dopo le rivelazioni della compagna: “Io mi devo pagare tutto il resto”

Dopo quanto raccontato da Claudia sul suo conto l’attuale detentrice del banco del pubblico ha dato le sue spiegazioni dicendo:

“Io mi devo pagare tutto il resto, io non ho mia mamma che mi paga le cose anzi do dei soldi a mia mamma ogni mese”.

Inoltre l’allieva di Amici 22 ha aggiunto di avere avuto spesso problemi con la macchina e di aver dovuto spendere soldi per ripararla. Peccato però che anche Claudia ha detto di avere mille problemi e spese ma che per studiare danza ha fatto sacrifici.