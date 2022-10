Alessandra Celentano in difficoltà, imprevisto ad Amici: “Mi sento male”

Scontro di fuoco tra due insegnanti di Amici 22: si alzano i toni

Sono stati eventi del tutto inaspettati quelli accaduti durante il daytime di oggi andato in onda come sempre alle 16:10 su Canale5. Per prima cosa Raimondo Todaro ha chiamato Ramon in studio per fargli fare un compito che domenica in puntata non c’era stato tempo di fare. All’improvviso è entrata Alessandra Celentano che ha chiesto di poter assistere all’esame del suo allievo e Todaro ha acconsentito. Quest’ultimo, inoltre, ha fatto i complimenti al ballerino che ha dunque superato il compito. La Celentano è voluta restare però a parlare con il collega, congedando l’allievo, per togliersi qualche sassolino dalle scarpe in merito alla probabile sostituzione di Asia con Claudia.

“Io a vedere una ragazza così mi sento male, non capisco come fai tu. Questa piange dalla mattina alla sera, è disperata”

ha detto Alessandra dispiaciuta per Asia.

Alessandra Celentano critica duramente il collega: “La brutta figura la fai tu”

Dopo aver dato l’ultimatum ad Asia Raimondo Todaro sta cercando di capire cosa fare: se eliminare la sua allieva, e prendere Claudia, oppure se continuare a tenerla. La situazione sembra pendere più verso Claudia, infatti quest’ultima è già stata fatta entrare in casetta dove resterà per tutta la settimana. Secondo la Celentano però il maestro di Amici 22 sa già cosa fare e sta allungando i tempi inutilmente. A detta della maestra di danza classica, in particolare, Todaro sa bene che Claudia sarà la sua scelta domenica.

“La brutta figura la fai tu”

ha concluso Alessandra.

La maestra di Amici 22 fa una scommessa: “Tu tieni Claudia”

La Celentano è talmente sicura che Raimondo Todaro sceglierà Claudia da aver proposto qualcosa al collega.

“Facciamo una scommessa? Tu tieni Claudia”

ha detto a Raimondo. Quest’ultimo ha risposto che la collega si sta facendo tanti film e che a lui non frega niente di fare eventuali brutte figure. “Adesso stai rattoppando qualcosa che non andava fatto” ha infine detto Alessandra Celentano accusata di severità e fortemente criticata. Intanto la produzione ha mostrato lo scontro ai ragazzi in casetta e Asia non ha nascosto la sua delusione nei confronti del suo insegnante.