Amici 22, anticipazioni Serale 2023: Maria De Filippi avrà un nuovo ‘nemico’

Maria De Filippi e Milly Carlucci si sfidano: chi vincerà gli ascolti?

La nuova stagione televisiva è iniziata da circa un mese ma dietro le quinte si sta già lavorando ai programmi d’intrattenimento e alle date di questi ultimi che andranno a ricoprire la seconda parte dell’anno. E sembra proprio che per Rai1 in primavera ci saranno grandissime novità! Infatti la Carlucci in un’intervista rilasciata sul settimanale Tele Sette ha svelato che Il Cantante Mascherato andrà in onda di sabato sera, seguendo dunque la scia di Ballando con le stelle. E il periodo in cui verrà trasmesso coincide con il Serale di Amici 22 che, a meno di clamorosi cambi di palinsesto, continuerà ad andare in onda regolarmente il sabato sera. Dunque le due conduttrici si ritroveranno ancora una volta in competizione d’ascolti: in autunno con Ballando e Tu si que vales e in primavera con i programmi sopracitati.

Cosa si sa sul Serale di Amici 22: Maria De Filippi pronta a rinnovare?

La scuola più famosa d’Italia ha riaperto le porte da circa tre settimane e dunque è ancora presto per sapere come sarà composta la fase serale. C’è la possibilità, però, che la conduttrice di Canale5 decida di rinnovare un po’ il format anche in vista della rivalità con Il Cantante Mascherato che approderà nel sabato sera di Rai1. Quel che è certo è che le squadre dei professori subiranno degli scossoni visto che è venuta meno la storica unione delle Pe-Pe (Anna Pettinelli e Veronica Peparini). E mentre Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, rimasto sconvolto da un evento, sono pronti a riproporsi insieme può dirsi lo stesso di Arisa ed Emanuel Lo?

Il Cantante Mascherato 2023: Milly Carlucci svela le prime novità

La Carlucci in primavera si troverà dunque faccia a faccia nuovamente con la collega di Canale5, Maria De Filippi, dopo la competizione tra Ballando con le stelle e Tu si que vales. Questa volta però lo scontro sarà ancora più forte visto che ad Amici 22 la De Filippi non è semplicemente una delle giurate ma il punto focale della trasmissione. Nell’intervista rilasciata al settimanale sopracitato Milly ha già annunciato anche la data d’inizio del suo show: sabato 1 aprile. Poi ha aggiunto: