Raimondo Todaro sconvolto, è successo ad Amici: “Rimasto a bocca aperta”

L’insegnante di Amici 22 rompe il silenzio sui rapporti con il collega: tutta la verità

Da poche settimane è iniziata la nuova edizione del talent di Canale5 e fin da subito le dinamiche sono entrate nel vivo. Esattamente come l’anno scorso anche in questa edizione Raimondo Todaro si sta scontrando spesso, e non molto pacificamente, con la collega Alessandra Celentano. I dubbi però sono sorti in merito ai rapporti con l’altro collega, Emanuel Lo, arrivato quest’anno per sostituire Veronica Peparini. Negli ultimi giorni circolava una voce che vedeva i due colleghi provare reciproca antipatia e rivalità. Ebbene, intervistato dal settimanale Di Più Tv, sull’argomento Raimondo dice:

“Quando ho letto questa notizia sono rimasto a bocca aperta. Io ed Emanuel prima di incontrarci quest’anno ad Amici non ci eravamo mai visti. Non so proprio da dove sia spuntata questa voce”.

Raimondo Todaro spiega il legame con la maestra di danza classica: “Me la sbaciucchio”

Nonostante questo sia il secondo anno ad Amici 22 per il maestro di latino americano un dubbio affligge i fan della trasmissione: qual è il vero rapporto con la maestra di danza classica? Se da una parte, infatti, i due durante le puntate se ne dicono di ogni colore, dall’altra al di fuori della danza sembrano andare d’amore e d’accordo. Tanto che Raimondo ha baciato Alessandra Celentano in bocca durante l’ultima puntata! Todaro rivela di avere un ottimo feeling con Alessandra, al di là delle visioni discordanti sulla danza. Lui è un tipo passionale e infatti racconta:

“Spesso me la sbaciucchio”.

Il maestro di Amici 22 e quel racconto inedito sul suo passato: “Sono stato cacciato”

Se c’è una cosa che caratterizza Raimondo Todaro all’interno della scuola più famosa d’Italia è il suo essere così paterno con gli allievi. Questo spesso gli è costato una valanga di critiche, come quelle ricevute da Rudy Zerbi recentemente. Lui però tira dritto per la sua strada, soprattutto perché sa cosa significa soffrire per un insegnante.

“A dodici, tredici, anni ero seguito da un maestro che ad un certo punto mi ha cacciato dalla scuola di ballo”

ha raccontato il professore di latino americano.