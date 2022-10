Amici 22, Arisa tocca un tasto dolente con Federica: “Mi viene da piangere”

Federica Andreani crolla davanti alla sua insegnante: “Se sono così qualcuno mi ci ha fatto diventare”

Un incontro struggente è quello avuto oggi dall’allieva con la sua insegnante Arisa che aveva chiesto di poterle parlare. La docente di canto ha fatto venire l’allieva di Amici 22 in sala canto e le ha detto che le piacerebbe sapere qualcosa in più di lei. Toccando l’argomento dei genitori, e in particolare della mamma, la cantante è letteralmente crollata in lacrime. Arisa le ha anche proposto di scrivere una lettera alla sua mamma, con la quale Federica viveva fino a qualche anno fa, ma la ragazza non sa se lo farà in quanto è un’emozione troppo grande. Quando poi la professoressa ha chiesto all’allieva il motivo del pianto lei ha risposto:

“Per i genitori. Perché io penso che se sono così qualcuno mi ci ha fatto diventare e la maggior parte sono stati loro”.

Il doloroso racconto dell’allieva di Amici 22: “I miei genitori sono separati da tanti anni”

Visto che Arisa voleva scoprire qualcosa in più della sua allieva quest’ultima le ha parlato della sua vita personale.

“I miei genitori sono separati da tanti anni, io avevo 6 anni”

ha detto Federica senza nascondere l’emozione. Poi ha aggiunto che la mamma vive a Roma ed è una grande lavoratrice e lei ha vissuto con lei. Tuttavia siccome in casa erano in 5 e lo spazio scarseggiava lei poi ha deciso di andare a vivere con il papà. “Però con lei ho un bel rapporto” ha chiarito.

Arisa si commuove per Federica ma punge un altro allievo

Dopo aver sconvolto tutti con una frase shock l’insegnante di canto si è commossa per il racconto della sua allieva. Così le due si sono ritrovate insieme in lacrime. Tuttavia la maestra di Amici 22 nel corso della puntata ha deciso anche di recapitare una busta rossa a Tommy, allievo di Rudy Zerbi. Il cantante è stato messo inaspettatamente in sfida con un aspirante allievo che ha colpito molto l’insegnante ai casting. In particolare Arisa si è lamentata della scrittura di Tommy e proprio per questo si sfiderà sulla stesura di un testo.