Amici 22, Arisa shock contro Alessandra Celentano: “Hai ucciso un’allieva”

Arisa critica il comportamento della collega: “Ci sono modi e modi”

Puntata infuocata quella del daytime di Amici 22 oggi che è iniziata da dove si era interrotta ieri, ovvero la sospensione (di nuovo) della maglia a Ramon. La sfuriata di Alessandra Celentano è stata messa in discussione però sia dagli allievi che dal pubblico e dagli altri insegnanti. E’ ormai noto anche ai muri, infatti, la fissazione che ha la Celentano per il fisico delle ballerine, come Ramon ha sottolineato. E visto che Alessandra negava le accuse è intervenuta anche Arisa dicendo:

“L’esperienza insegna tesoro. Io sono stata qui un anno e a quella povera Rosa di Napoli l’hai uccisa”.

L’insegnante di canto ha poi aggiunto che a volte ci si dimentica di avere davanti delle persone e che vanno trattate in modo diverso. “Ci sono modi e modi di rapportarsi ad ognuno di loro” ha concluso la cantante.

Alessandra Celentano si difende dalle accuse: “La gente è prevenuta nei miei confronti”

Non solo Arisa, ma anche Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini sono andati contro alla collega di danza classica. A tutti, infatti, è apparso evidente il suo tentativo di mettere in difficoltà Ludovica obbligandola a mettere abiti (coulotte e reggiseno in realtà) con i quali lei non si sentiva a suo agio. L’unico a

difenderla è stato Rudy Zerbi che ha ripreso uno dei colleghi. Intanto la Celentano ha provato a difendersi spiegando di non aver mai detto che Ludovica ha un brutto fisico. Poi ha aggiunto:

“La gente è prevenuta nei miei confronti”.

La conduttrice di Amici 22 prova a riportare l’ordine

La situazione che si è verificata nel talent di Canale5 ha rischiato davvero di degenerare. Per questo motivo Maria De Filippi, vedendo tutti contro Alessandra Celentano, ha cercato di mediare tra le parti. In particolare la conduttrice ha detto che la fissazione della Celentano per il fisico è inerente solo ed esclusivamente alla danza.

“Sennò il messaggio è dirompente e sbagliato”

ha aggiunto Maria. Già in passato il popolo del web si era lamentato per il messaggio inerente la linea che potesse arrivare alle ragazzine che seguono il programma. Questa volta Maria ha agito con estrema chiarezza per evitare equivoci.