Asia crolla in lacrime ad Amici, problemi con il padre: “Non c’è stato”

L’allieva di Amici 22 parla per la prima volta del padre: “In lotta contro se stesso”

Anche quest’anno, così come accaduto nella scorsa edizione, il talent dà la possibilità agli allievi di incontrare delle personalità importanti che possano dargli messaggi utili per la loro crescita professionale e personale. A tal proposito oggi è toccato alla scrittrice Chiara Gamberale conoscere gli allievi e ad un certo punto ha chiesto loro di scrivere una lettera, un pensiero, alla loro parte bambina. Quando è toccato ad Asia dover leggere la sua l’allieva si è subito commossa. Nelle righe scritte la ballerina si chiede scusa per non essersi sentita abbastanza, per sentirsi sentita sbagliata e ha parlato dell’amore mancato di una persona fondamentale: il padre. Queste le sue parole:

“Se tuo padre non ci sarà per te non significa che tu sia poco importante e inutile. Ma sta solo combattendo una lotta contro se stesso”.

Asia consolata dalla compagna del talent: “Fa bene leggere e dire queste cose”

Mentre l’allieva leggeva la lettera ha avuto diversi momenti di silenzio in cui la voce rotta dal pianto le impediva di proseguire con la lettura della sua lettera. Alla fine, infatti, la ballerina di Amici 22 ha ammesso di non riuscire più a continuare a leggere. Chiara Gamberale ha chiesto a Federica, cantante e allieva di Arisa, cosa ne pensasse della lettera della compagna e lei ha detto:

“Fa bene anche leggere e dire queste cose perché pensiamo spesso che magari le viviamo solo noi quando in realtà accomunano molte persone”.

La ballerina di Amici 22 e le parole importanti della scrittrice: “Mi ha toccato la tua voce bambina”

Gli ultimi giorni per Asia, smascherata da una compagna, non sono stati facili. Con la lettera di oggi, e il racconto sul padre, molte cose sui suoi atteggiamenti forse possono essere più chiare agli occhi del pubblico e dei compagni.

“Mi ha molto toccato la tua voce bambina”

le ha detto Chiara Gamberale visibilmente emozionata. Quest’ultima ha detto poi di essere d’accordo con le parole di Federica, perché è giusto rendersi conto che non siamo da soli e che il nostro dolore può arrivare agli altri.