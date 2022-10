Amici 22, Elena D’Amario ricorda Michele Merlo: “Super sensibile”

Michele Merlo e l’omaggio nel talent: rivivrà con una coreografia

Il ricordo di Mike Bird, l’ex allievo di Amici che non c’è più, è più vivo che mai. Nel corso della puntata di oggi del daytime Elena D’Amario, ballerina professionista della scuola, insieme al coreografo F. Porcelluzzi ha chiamato Samuel in sala. L’allievo di Raimondo Todaro dovrà preparare un’esibizione sul brano “Farfalle” proprio dell’artista scomparso. Per questo motivo Elena ha voluto parlare un po’ di lui con l’allievo, in modo da poterlo fare esprimere al meglio durante la prossima esibizione che avverrà nella puntata di domenica. In particolare Elena sul cantante ha detto:

“Era un’artista super sensibile e questo è uscito durante il suo percorso e si proietta nelle sue canzoni”.

L’allievo di Amici 22 si commuove e ricorda il padre: “L’ho vissuto su me stesso”

Prima ancora di conoscere meglio Michele Merlo grazie al ricordo mostrato dalla ballerina professionista Samuel ha ammesso di sentire la responsabilità di omaggiarlo con la coreografia che sta preparando. Il ballerino, che fin dal primo giorno ha dimostrato una particolare sensibilità, ha in qualche modo ricordato il padre che ha perso da poco. Infatti l’allievo ha detto ad Elena D’Amario che solitamente uno in queste occasioni può dire soltanto “mi dispiace”. Tuttavia per lui è diverso perché sa quanto dolore provano le persone che hanno perso qualcuno.

“Avendolo vissuto su me stesso posso immaginare il dolore della famiglia, degli amici e anche della sua vecchia scuola”

ha spiegato Samuel.

Elena D’Amario spiega il compito al ballerino: “Devi dargli un valore diverso”

Stando alle anticipazioni di Amici 22 della prossima puntata l’allievo farà un ottimo lavoro con la sua esibizione. Intanto oggi Elena ha cercato di spiegargli che questa coreografia, costruita sul brano di Michele Merlo, ha sicuramente un significato particolare rispetto alle altre.

“Devi dargli un valore diverso, è per te, per lui e per la sua famiglia”

ha detto la D’Amario. Con tutta la dolcezza e la sensibilità che lo contraddistingue Samuel ha detto che spera di fare arrivare un messaggino a Michele e che si ritrova molto in quest’ultimo, apparentemente fragile ma con una grande forza nell’anima.