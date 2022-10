Amici 22, Emanuel Lo deluso da Maddalena: “La magia si sta indebolendo”

Scritto da Giulia Tolace , il Ottobre 11, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

Maddalena Svevi non convince il suo insegnante: “Mi sto ponendo delle domande”

Molte cose sono cambiate dalla prima puntata di Amici 22 che aveva visto la ballerina tra i primi allievi a conquistare un banco. Addirittura l’allieva era stata contesa da due insegnanti, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, ricevendo però anche buoni giudizi da Alessandra Celentano. Alla fine la ballerina aveva scelto Emanuel come suo insegnante di riferimento ma nel corso delle settimane la strada è diventata molto più in salita del previsto. Infatti l’allieva è arrivata sempre bassa nelle posizioni della classifica ed ha preso sempre voti al limite della sufficienza. E visto che domenica è arrivata addirittura ultima in classifica nella nuova gara di ballo oggi nella puntata del daytime il docente doveva o meno riconfermarle la maglia. “Mi sto ponendo delle domande” le ha detto l’insegnante ricordando gli inizi della ballerina “piano piano questa magia si sta indebolendo”.

Emanuel Lo mette alla prova la ballerina: “Voglio che ritrovi quella che ho scelto”

Dopo aver intrattenuto il pubblico con una gag divertentissima il professore ha fatto fare un’esibizione alla sua allieva. In particolare Maddalena si è dovuta esibire sulla canzone “Un autunno fa”, nuovo singolo di Giordana Angi. Il maestro di Amici 22, che è anche il coreografo del videoclip di Giordana proprio di questo brano, ha apprezzato in parte l’esibizione. Non essendo però molto convinto ha messo l’allieva ulteriormente alla prova chiedendole di riballare la stessa canzone ma improvvisando i passi.

“Non devi pensare, ti devi lasciare andare. Voglio che tu ritrovi la Maddalena che ho scelto quando ti ho visto”

ha spiegato il docente.

Il professore di Amici 22 riconferma la maglia all’allieva: “Io ci credo in te”

Alla fine dell’esibizione Emanuel Lo ha spiegato a Maddalena che quando lui ha sentito questo brano per la prima volta l’emozione è stata molto forte. Al punto che lui, che inizialmente voleva mettere mille cose, poi ha tolto tutto. Il maestro ha dunque detto all’allieva che è andata bene ma che vuole vedere ancora di più. Che ha visto una parte della Maddalena libera mentre un’altra era pensata nei passi da fare.

“Oggi questa maglia te la vieni a riprendere, perché io ci credo in te”

ha poi concluso.