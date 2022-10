Giorgia e Emanuel Lo, esilarante gag ad Amici: “Si sta mettendo malissimo”

La coppia diverte il pubblico ad Amici 22: botta e risposta tra i due

Come ogni settimana gli allievi di canto del talent di Canale5 hanno affrontato una nuova gara cover. A giudicare questa volta è stata l’amatissima cantante Giorgia, compagna di Emanuel Lo, nuovo professore di quest’anno. Non appena la cantante è entrata in studio ha abbracciato la sua grande amica Maria De Filippi e l’ha ringraziata per tenersi un po’ il compagno che così non è a casa. “Ma perché è un rompiscatole?” ha chiesto stupita la conduttrice. La cantante ha detto di sì e che, inoltre, è disordinato. Lui ha detto:

“Non posso fare niente in casa, sono un prigioniero, qualunque cosa faccio non va bene”.

A tal proposito Giorgia ha spiegato che lui le cose le fa male e tocca a lei pensarci. Poi, visto il battibecco, la cantante per sdrammatizzare ha detto: “Si sta mettendo malissimo”.

Giorgia si rivolge ad un allievo: “Pure a me mi tratta male”

Come sempre la cantante ha portato una ventata d’aria fresca ad Amici 22 con la sua inconfondibile simpatia, energia e solarità. Il siparietto con il compagno Emanuel Lo ha divertito tutti, tra professori, conduttrice e allievi. All’improvviso, durante la puntata, la cantante riferendosi al compagno ha detto:

“Comunque pure a me mi tratta male volevo dirlo a Ramon, non è mai contento”.

Il riferimento è stato ovviamente alle puntate precedenti dove Emanuel spesso ha criticato l’allievo definito preparato tecnicamente ma meno dal punto di vista emotivo.

Tuttavia Giorgia ha spezzato una lancia a favore del compagno elencando qualche aspetto positivo. In particolare ha detto che Emanuel è geniale su molti aspetti, creativo ai massimi livelli e visionario.

Emanuel Lo in imbarazzo per le parole di Giorgia: “Questo è tutto quello che le avevo chiesto di non dire”

Se l’inizio della puntata di Amici 22, a causa di un provvedimento disciplinare, è stata molto tesa grazie alla coppia l’atmosfera è decisamente cambiata in positivo. Mentre la cantante elencava i difetti del compagno quest’ultimo in evidente imbarazzo ha detto:

“E questo è tutto quello che gli ho chiesto di non dire”.

Per tutta risposta Giorgia ha detto che sì, è vero, aveva promesso, ma che poi in puntata non è riuscita a mantenere la promessa.